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Федеральные земли ГерманииНовостиКруговая дорога

Мотоциклист погиб после аварии на автомобиле

Во время прохождения поворота мотоциклист врезается в автомобиль, что приводит к тяжким травмам. К сожалению, он умирает на месте происшествия.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Встреча велосипедиста с машиной закончилась для него фатальными травмами.
Встреча велосипедиста с машиной закончилась для него фатальными травмами.

- Мотоциклист погиб после аварии на автомобиле

Водитель мотоцикла трагически погиб в столкновении с автомобилем. 56-летний мужчина ехал по дороге 5, проходящей между Брушидом и Хеннвайлером в районе Бад-Кройцнах, примерно в полдень, как сообщили полицейские. На крутом повороте он врезался в встречную машину и получил серьезные травмы. К сожалению, мотоциклист скончался на месте происшествия. Дорога была перекрыта в течение нескольких часов, как заявили власти.

После аварии спасатели перенаправили движение по близлежащей кольцевой дороге, чтобы объехать место происшествия. Несмотря на закрытую дорогу, некоторые любопытные зеваки пытались приблизиться к месту аварии по кольцевой дороге.

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