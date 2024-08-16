- Мотоциклист погиб после аварии на автомобиле

Водитель мотоцикла трагически погиб в столкновении с автомобилем. 56-летний мужчина ехал по дороге 5, проходящей между Брушидом и Хеннвайлером в районе Бад-Кройцнах, примерно в полдень, как сообщили полицейские. На крутом повороте он врезался в встречную машину и получил серьезные травмы. К сожалению, мотоциклист скончался на месте происшествия. Дорога была перекрыта в течение нескольких часов, как заявили власти.

После аварии спасатели перенаправили движение по близлежащей кольцевой дороге, чтобы объехать место происшествия. Несмотря на закрытую дорогу, некоторые любопытные зеваки пытались приблизиться к месту аварии по кольцевой дороге.

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