- Мотоциклист переходит на федеральную автомагистраль - погибает мотоциклист

Водитель, как предварительно установлено, стал виновником смертельного ДТП и множества травм на федеральной трассе B474 в Дюльмене (район Кёльна), совершив запрещенный разворот. 79-летний водитель, по словам властей, не заметил группу мотоциклистов. Два мотоцикла врезались в заднюю часть автомобиля, в то время как двое других мотоциклистов смогли увернуться. К сожалению, 33-летний мотоциклист скончался на месте происшествия. Трое других мотоциклистов и водитель получили травмы и были доставлены в больницы. Мотоциклисты из Нидерландов, как сообщается, направлялись на трассу А43, когда произошла авария.

Водитель, будучи неосведомленным, не учел присутствие других мотоциклистов на дороге. В аварии участвовали два мотоцикла, которые столкнулись с задней частью автомобиля, в то время как двое других смогли избежать столкновения.

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