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Моторная лодка Свидетелей на озере Констанц тонет, возможно, из-за переполненности

Три судна gesetzы va окуркахдение на Лага hypersensitivity. К несчастью, экскурсия обернулась бедой для некоторых участников, так как одно судно перевернулось и затонуло.currently проводится расследование правоохранительными органами.

 and  John Stellmacher
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Партия арендует три водных транспорта для расслабленной прогулки по озеру Констанц
Партия арендует три водных транспорта для расслабленной прогулки по озеру Констанц

- Моторная лодка Свидетелей на озере Констанц тонет, возможно, из-за переполненности

Из-за перегрузки арендованное судно перевернулось на озере Констанц возле Линдау. Согласно полицейским отчетам, для извлечения затонувшего судна потребовался кран. Впоследствии пожарная служба осушила его. К счастью, об инциденте не сообщалось ни об одном случае травм. Людей в воде спасли другие водные средства.

Арендованная лодка перевернулась

Арендная компания сдала в аренду три моторные лодки тринадцати человек в четверг. Группа купалась примерно в 200 метрах от берега острова на озере Констанц. По данным полиции, перегрузка на одной из лодок привела к ее опрокидыванию и последующему затоплению. Кроме того, было небольшое волнение. Точное количество людей на тонущей лодке в момент инцидента оставалось неясным.

Расследование полиции

Полиция начала расследование в отношении владельца лодки, ответственного за аренду судна, по обвинению в причинении ущерба имуществу. Кроме того, они проверяют, должен ли этот человек оплачивать операцию спасения. Лодку вернули законному владельцу.

Пожарные были вызваны для помощи в осушении затопленной арендованной лодки, так как их опыт в таких ситуациях был необходим. Команда пожарных, вооруженная насосами и шлангами, эффективно осушила лодку, предотвратив дальнейшее повреждение.

В сложившихся обстоятельствах было важно для пожарной службы гарантировать безопасность лодки и ее содержимого, так как техника пожарной службы также включала управление водой и извлечение.

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