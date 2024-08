Мотивирующая история паралимпийского соперника, финансовой дилеммы Диснея и огурцов: резюме сегодняшних заголовков

1️⃣ Сила единства: Три года назад Заккиа Худадади успешно сбежала из хаоса в Афганистане и теперь называет Париж своим домом. Как она готовится к участию в Паралимпийских играх, талантливый спортсмен по тхэквондо стремится вдохновить женщин по всему миру.

2️⃣ Дорогое празднование: Недавно Disney объявил о нескольких новых проектах тематических парков, и фанаты, скорее всего, захотят их посетить, несмотря на затраты. Однако многие семьи обнаруживают, что больше не могут позволить себе посещение "Самого счастливого места на Земле", что вызывает беспокойство у развлекательного гиганта.

3️⃣ Безумство огурцов: Несмотря на то, что огурцы часто остаются незамеченными, один influencer TikTok благодаря своей любви к ним завоевал миллионы подписчиков. Делится своими любимыми рецептами — нарезанными, нарезанными и взбитыми — его любовь к огурцам в тренде.

4️⃣ Реликвия "Титаника": После более чем столетия газета, освещающая последствия крушения "Титаника", была найдена в задней части английского шкафа. Первая полоса показывает двух женщин, терпеливо ожидающих просмотра списка выживших.

5️⃣ Тонкие брови: Тренд на тонкие брови возвращается на подиумах и красной ковровой дорожке. Если вы задумываетесь о более простом виде, вам может потребоваться пинцет или запись на восковую эпиляцию — или просто подождать следующего тренда.

Смотрите это

👀 Удивительное спасение: Работник на юге Испании спас молодого мальчика, который забрался на перила балкона. Ползком вдоль выступа, мужчина спас ребенка от падения на землю.

Главные новости

• Харрис выступит с заключительной речью на последнем дне Национального съезда демократов• Верховный суд блокирует некоторые требования к доказательству гражданства в Аризоне для выборов• FDA одобряет обновленные вакцины против Covid-19 во время продолжающегося летнего всплеска

Что в тренде

🎞️ Трейлер снят: Lionsgate убрал предварительный просмотр предстоящего фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Мegalopolis" после обвинений в том, что некоторые отзывы критиков были сфабрикованы.

Исследуйте это

💎 Гигантский камень: Массивный необработанный алмаз весом 2492 карата, который, как считается, является вторым по величине когда-либо найденным, был обнаружен в Ботсване, согласно горнодобывающей компании.

$12,000

👁️ Приблизительная стоимость быстрой хирургической процедуры, которая навсегда меняет цвет глаз. Эксперты предупреждают, что это рискованная процедура.

Цitate

🥃 Празднуйте! Знаменитость представила свою последнюю инициативу — люксовый виски, вдохновленный ее прадедом из эпохи запрета.

Вопрос-ответ

🇺🇿 Какая страна в Центральной Азии самая населенная? А. МонголияB. АфганистанC. УзбекистанD. Таджикистан⬇️ Посмотрите ответ ниже.

Ваше благополучие

😓 Горячие приливы: Недавно фармацевтическая компания объявила об экспериментальной пилюле, которая уменьшает дискомфорт от горячих приливов и улучшает сон у женщин, переживающих менопаузу, без гормонов.

Положительные вибрации

😎 Мы заканчиваем на оптимистичной ноте: Исследователи проанализировали около 1500 политик в области климата по всему миру и обнаружили 63 "успешных истории", которые значительно снизили загрязнение. Их findings provide a roadmap for future initiatives — and some surprising results.

