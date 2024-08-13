- Мотив жестокого нападения на бездомного неизвестен.

Подозреваемые в жестоком избиении мужчины в Ашаффенбурге известны полиции. В частности, 20-летний ранее был известен по делам об избиениях, заявил представитель полиции. Мотивы, по которым мужчина и его 21-летний сообщник избили свою жертву в течение как минимум получаса в воскресное утро, остаются неизвестными. Мужчины не предоставили никаких объяснений следственному судье.

По данным полиции, подозреваемые были пьяны во время нападения, с показателями алкоголя в крови 1,0 и 1,5 промилле.

48-летняя жертва пока не может быть допрошена из-за тяжелых травм головы, но ее жизнь вне опасности, заявил представитель.

Подозреваемые из Ашаффенбурга якобы снимали нападение попеременно на свои смартфоны и были задержаны полицией на месте преступления. В понедельник они были заключены под стражу по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений.

Инцидент с уголовным нападением в Ашаффенбурге связан с подозреваемыми, которых засняли во время нападения. В их криминальном прошлом есть дела об избиениях, так как 20-летний был известен полиции по таким преступлениям.

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