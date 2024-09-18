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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Моссад тайно переправлял взрывчатые материалы на онлайн-платформы Хезболлы.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Компания Голд Аполло из Тайваня отвергает любую ответственность, связанную с взрывами.
Компания Голд Аполло из Тайваня отвергает любую ответственность, связанную с взрывами.

Моссад тайно переправлял взрывчатые материалы на онлайн-платформы Хезболлы.

Леванон шокирован серией взрывов, потрясших страну и затронувших тысячи пейджеров. Источники в курсе событий утверждают, что израильская разведка "Моссад" тайно встроила взрывчатку в коммуникационные устройства "Хезболлы", превратив их в смертельное оружие. На данный момент нет никаких конкретных доказательств или подтверждений.

Сообщается, что "Моссад" Израиля в течение нескольких месяцев тайно накапливал тысячи этих пейджеров перед их поставкой ливанской шиитской организации "Хезболла". По данным, 5000 пейджеров, произведенных Gold Apollo, содержали миниатюрные взрывные устройства, встроенные в процессе производства. Высокопоставленный официальный представитель ливанской безопасности прокомментировал: "Моссад встроил взрывчатку в устройство, почти невозможно обнаружить обычными проверками".

Пейджеры, закупленные "Хезболлой" у Gold Apollo ранее в этом году, были ввезены в Ливан без подозрений. Во вторник зашифрованное сообщение активировало взрывчатку в 3000 из этих устройств, что привело к одновременным взрывам.

Первичный осмотр Reuters показал, что обломки совпадают с дизайном и этикетками тайваньского производителя Gold Apollo на задней стороне пейджера. Хсу Чин-Куан, основатель Gold Apollo, опроверг эти утверждения, заявив, что устройства не были произведены его компанией. "Продукт был поддельным и только носил нашу торговую марку", - сказал он.

По словам Хсу, пейджеры были произведены европейской компанией, имеющей право использовать торговую марку тайваньской компании без раскрытия своей личности. Gold Apollo сама пострадала от инцидента, и Хсу признал: "Мы уважаемая компания; свидетельствовать подобные события крайне унизительно".

Бойцы "Хезболлы" использовали эти пейджеры как скрытый метод связи, чтобы избежать обнаружения Израилем на смартфонах. Их модифицированные устройства якобы незамеченными входили в страну в течение месяцев. Инцидент унес жизни девяти человек, в том числе нескольких бойцов "Хезболлы" и иранского посла в Бейруте, и более 3000 раненых. В ответ "Хезболла", поддерживаемая Ираном, выразила желание отомстить Израилю. Военные Израиля отказались комментировать инцидент.

Международная комиссия по разоружению и правам человека выразила озабоченность по поводу использования взрывчатых пейджеров в Ливане и призвала к тщательному расследованию. Комиссия призвала Израиль предоставить любую относящуюся к инциденту информацию, которой они располагают.

После взрывов Комиссия направила команду экспертов в Ливан для сбора доказательств и опроса свидетелей, стремясь раскрыть правду об инциденте.

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