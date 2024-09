Москва выпускает предупреждение о возможных санкциях в отношении Вашингтона, касающихся санкций против российских государственных телеканалов.

США обрушивают критику на Россию из-за санкций против RT и угрожают ответными мерамиМинистерство иностранных дел России осудило США за введение санкций против государственного телеканала RT. Спикер МИД Мария Захарова предупредила, что США не останутся без ответа. Американские действия против RT воспринимаются как угроза американским журналистам, работающим в России, после ареста американского репортера Эвана Гершкович по обвинению в шпионаже в прошлом году. Корреспондент «The Wall Street Journal» провел в заключении 16 месяцев, прежде чем был освобожден в результате обмена пленными. tanto Гершкович, как и газета, неоднократно отрицали обвинения. Захарова обвиняет США в цензуре и нападении на свободу прессы. Своими действиями против RT Вашингтон начал новую волну ограничений против российских СМИ и журналистов, считает она. Ранее США выдвигали серьезные обвинения против RT, обвиняя медиагруппу во вмешательстве во внутренние дела стран мира.

14:28 Рухани посетит Россию на саммите БРИКСПрезидент Ирана Хассан Рухани посетит Казань, Россию, для участия в саммите БРИКС. Иранский посол в Москве подтвердил визит, ссылаясь на российские СМИ. Рухани планирует провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным во время саммита, который пройдет с 22 по 24 октября. Планируется подписать всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве между двумя странами. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Иран в поставках ракет России для использования в Украине. however Тегеран опровергает эти утверждения.

13:55 Новый министр иностранных дел Украины предупреждает союзников против угроз ПутинаМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников Украины не поддаваться угрозам президента России Владимира Путина. По словам Кулебы, цель Путина - ослабить поддержку Украины. Он призывает союзников укрепить свою поддержку вместо этого. Угрозы Путина в прошлом не материализовались, считает Кулеба, ссылаясь на примеры поставок оружия Запада Украине, присоединения Финляндии и Швеции к НАТО и получения Украиной истребителей F-16. Когда ему противостоят силой, Путин отступает и находит способ оправдать свои действия перед народом, добавляет Кулеба.

13:30 Решение правительства Германии по поставкам ракет «Торнадо» вызывает спорыРешение правительства Германии не одобрить поставку ракет «Торнадо» Украине вызвало споры. Украина недовольна решением, как сообщает корреспондент NTV Кавита Шарма.

13:03 В результате ракетного обстрела на окраине Одессы погибли мирные жителиПо меньшей мере два мирных жителя погибли в результате ракетного обстрела на окраине Одессы, сообщают украинские источники. В attacked районе находилась пара, которая погибла в субботу вечером, и еще один человек получил ранения. Preliminary расследование suggests, что в атаке был использован запрещенный кластерный боеприпас. Украинские ВВС сообщают о двух ракетах, поразивших окраину Одессы.

12:28 Украинские войска сообщают о разрушении моста и командного центраУкраинская армия сообщает о успешном уничтожении моста, построенного российскими войсками. Location моста не разглашается. Генеральный штаб армии сообщает, что за последние сутки были поражены шесть районов концентрации противника, в результате чего была повреждена инфраструктура, артиллерийские системы и командный центр.

11:58 Женщины Украины очищают сельскохозяйственные угодья от минКонфликт в Украине влияет на рынок труда, что приводит к нехватке мужчин в традиционных профессиях. В результате женщин вербуют для заполнения этих ролей. Зарубежный репортаж NTV освещает efforts некоторых из этих женщин, которые очищают сельскохозяйственные угодья от мин в юго-восточной части страны и вокруг Киева.

11:25 Ишinger предлагает ослабить ограничения на использование Украиной западного оружияВольфганг Ишinger, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, предлагает ослабить ограничения на использование Украиной западного оружия. Он предлагает дать Украине более четкий мандат на использование предоставленного оружия, не целясь в гражданских лиц или больницы.

10:53 Обмены пленными увеличиваются после наступления в КурскеУвеличение обменов пленными между Украиной и Россией может быть результатом украинского наступления в Курске, как считают наблюдатели. Это наступление началось 6 августа, и с тех пор состоялось несколько обменов пленными, в которых приняли участие 267 пленных с каждой стороны.

10:16 Британское военное ведомство сообщает о медленном продвижении российских войскРоссийские войска, по данным Министерства обороны Великобритании, медленно продвигаются в конфликте на востоке Украины. Солдаты делают незначительные продвижения в районе Вугледар и юго-восточнее логистического центра Покровск. however Russians have not made significant progress towards Pokrovsk itself in the past week.

09:46 Украина сообщает о нападениях беспилотников и ракетУкраинская армия сообщает о нападениях беспилотников и ракет в разных регионах Украины, в том числе в Одесской, Николаевской и Запорожской областях. По данным источника, эти атаки являются частью продолжающейся военной кампании России в Украине.

Военно-воздушные силы Украины сообщают, что Россия атаковала страну 14 беспилотниками в течение ночи. Десять из этих беспилотников были успешно сбиты средствами ПВО, а также была перехвачена управляемая ракета. Кроме того, Россия запустила две баллистические ракеты, но ВВС не предоставили информации о их судьбе или возможном ущербе или жертвах, которые они могли причинить. Местные власти в Харьковской области сообщают о пожарах из-за обстрела России и повреждении нескольких зданий в городе Харьков.

09:10 Принятие платежей с помощью системы распознавания лиц расширяется в большее количество российских метро: правозащитники предупреждают о серьезных рисках Повышаются опасения правозащитников в связи с решением России расширить систему платежей, основанную на распознавании лиц, в своих метро. Система "Фейс Пей", представленная в Москве три года назад, теперь доступна в шести городах, в том числе в Казани. В этой системе пассажиры должны посмотреть в устройство, оборудованное камерой на турникете, чтобы произвести оплату. Планы расширить этот способ оплаты на все российские метро в следующем году. Российские СМИ сообщают, что в Москве уличные камеры слежения использовались для задержания лиц, подозреваемых в участии в антиправительственных протестах и журналистов, освещающих такие события. Адвокат по правам человека Андрей Федорков, работающий с запрещенной российской правозащитной организацией "Мемориал" в поддержку политических заключенных, обеспокоен тем, что "Фейс Пей" также может быть использован в подобных целях. Он видит "значительные" риски и считает, что это может стать дополнительным инструментом для слежки и контроля над гражданами.

08:02 Россия: сбито 29 дронов над российской территорией Министерство обороны в Москве сообщает, что российская противовоздушная оборона успешно сбила 29 дронов над разными регионами. Эти дроны, якобы, были запущены с Украины, большинство из которых были перехвачены над Брянской областью, примыкающей к Украине.

07:31 Штегнер защищает участие в антивоенной демонстрации Эксперт по внешней политике СДПГ Ральф Штегнер планирует принять участие в демонстрации, на которой также выступит Сахра Wagenknecht, соосновательница Левой партии. Штегнер уточняет, что он не выступает ни с кем и представит свои взгляды как социал-демократ. Он отмечает, что есть и другие выступающие, чьи взгляды он не разделяет, и разные призывы, содержание которых он не поддерживает. "Пока фашисты, антисемиты и расисты исключены, я поддерживаю свободу слова." "Национальная демонстрация за мир" 3 октября в Берлине была инициирована инициативой "Никогда больше войны - сложите оружие". Инициатива требует переговоров о немедленном прекращении войн на Украине и в Газе, и прекращении поставок оружия на Украину, в Израиль и во всем мире. Инициатива также критикует правительство ФРГ, возглавляемое СДПГ, за "вооружение, как никогда прежде". Критику в адрес акции высказал эксперт по внешней политике СДПГ Михаэль Рот: "То, что Россия и ХАМАС не называются как агрессоры, это позор". МEP FDP Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выразила обеспокоенность planned appearance, stating, "This is really damaging his party and government."

07:03 Харьков снова под обстрелом Харьков снова был атакован российскими военными силами ночью, сообщают украинские власти. Губернатор региона сообщил, что здание на территории больницы было повреждено, и пожар вспыхнул в образовательном учреждении после атаки ракетной установки. К счастью, жертв нет. Харьков является одним из наиболее часто обстреливаемых городов Украины, и второй по величине город находится всего в 30 километрах от России.

06:29 Ресурсы персонала в Курске, похоже, истощены из-за украинского контрнаступления Контрнаступление Украины в России, похоже, существенно влияет на ресурсы персонала со стороны России: согласно оценке Института изучения войны, контрнаступление заставило российское военное руководство перебросить подразделения из Украины в Курскую область и развернуть недавно сформированные войска из России в Курске вместо линии фронта в Украине. На момент начала контрнаступления в августе в Курской области якобы находилось 11 000 российских солдат, а текущие оценки колеблются от 30 000 до 45 000 солдат.

05:11 Украина начинает производство 155-мм артиллерийских снарядов Украина начала производство 155-мм артиллерийских снарядов, как сообщил украинский чиновник Kyiv Independent. Олексій Камышин, бывший министр стратегических индустрий и нынешний советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что производство оборонных материалов удвоилось за время его руководства и к концу года удвоится.

03:04 Байден планирует укрепить позицию Украины в оставшийся срок Президент США Джо Байден, по словам его советника по национальной безопасности Джейка Салливана, намерен использовать оставшийся срок своего пребывания в должности, чтобы помочь Украине достичь наилучшей возможной позиции в ее конфликте с Россией. Говоря на конференции Ялтинского европейского стратегического форума (YES) в Киеве, Салливан подчеркнул желание Байдена поставить Украину в наилучшее возможное положение для успеха в течение следующих четырех месяцев.

01:43 Бывшие британские политики призывают лидера лейбористов разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты на территории России без поддержки США Пять бывших британских министров обороны и бывший премьер-министр Борис Джонсон, как сообщается, призвали лидера лейбористов Кира Стармера поддержать использование Украиной дальнобойных ракет на территории России, даже без поддержки США. The Sunday Times сообщает, что они предупредили Стармера, что дальнейшие задержки только подстегнут президента России Владимира Путина.

00:52 Начальник разведки: Северная Корея представляет значительную угрозу от союзников России для УкраиныПо словам главы украинской разведки, Северная Корея представляет собой самую значительную угрозу, исходящую от союзников России. На конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве Кирилл Буданов заявил, что военная помощь Северной Кореи России, в том числе значительные запасы боеприпасов, существенно эскалирует насилие в регионе. Кроме того, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил заинтересованность в укреплении связей с Россией. Украинский город Киев внимательно следит за поставками оружия из Пхеньяна в Москву и наблюдает за их влиянием на поле боя. "Есть прямая связь. Они поставляют огромное количество артиллерии, что очень тревожно", - заявил Буданов дополнительно. Подробнее здесь.

23:21 Украина: России грозит проблема с призывом к середине 2025 годаПо словам Украины, России может грозить проблема с призывом к середине 2025 года. На конференции в Киеве глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что к лету 2025 года российское правительство, скорее всего, столкнется с дилеммой: либо объявить обязательную мобилизацию, либо снизить интенсивность боевых действий. Это может иметь решающее значение для России. Пока официального заявления от российского правительства не поступало.

22:20 Шольц: Российская атака на Украину 'безумно неразумна'Канцлер Германии Олаф Шольц обвиняет президента России Владимира Путина в подрыве будущего России, атакуя Украину. "Конфликт безумно неразумен с точки зрения России", - заявляет он во время диалога с гражданами как член СДПГ в немецком парламенте в Пренцлау, Бранденбург. Императорские цели Путина приводят к серьезным травмам и гибели тысяч российских солдат, а также наносят ущерб торговым отношениям России со многими странами мира. "Вооруженные силы Украины станут сильнее, чем раньше", - заключает Шольц. Германия продолжит военную поддержку Украины, чтобы защитить страну от распада и предотвратить успех серьезного нарушения правил в Европе. "Путин разрушает будущее России". Мирный исход возможен только в том случае, если Россия признает, что Украина не является вассальным государством.

22:01 Украина сообщает о смешанном успехе в регионе КурскУкраинские войска захватывают новые территории в своем продвижении в западный российский регион Курск, но также теряют позиции из-за российских контратак. Согласно проукраинскому военному каналу Deep State, украинские подразделения захватили три дополнительных поселения. Однако российские контратаки оттесняют украинские войска в районе деревни Снагость. Карта, опубликованная Deep State, демонстрирует заметное достижение в украинских оборонительных линиях. Эти разработки пока не могут быть объективно подтверждены. В начале августа украинские войска штурмовали российский пограничный регион Курск и, по их сообщениям, захватили около 1300 квадратных километров и примерно 100 поселений, в том числе город Суджа. Аналитики оценивают меньший территориальный рост. На этой неделе российская армия начала свою первую серьезную попытку вытеснить украинские силы.

21:41 США: Задержки с помощью Украине из-за 'логистических' проблемЗадержки с военной помощью США Украине связаны с "сложными логистическими проблемами", согласно заявлению США. "Это не вопрос политической воли", - сказал Джейк Салливан, советник по национальной безопасности Белого дома, в Киеве. "Это вопрос преодоления сложных и тонких логистических проблем для отправки этой поддержки на фронт", - объяснил Салливан во время конференции Ялтинской европейской стратегии (YES), в которой он участвовал по видеосвязи. В свете проблем Украины США должны "сделать лучше и больше", признает Салливан. Президент США Джо Байден "определен" в использовании оставшегося срока своего пребывания для "оптимального позиционирования Украины для победы", заявляет он. Байден и президент Украины Владимир Зеленский проведут переговоры на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября, добавляет Салливан.

20:57 Шольц: Подозреваемых в саботаже газопровода Северный поток должны судить в ГерманииОлаф Шольц квалифицирует саботаж трубопроводов газопровода Северный поток в Балтийском море как "террористический акт". Канцлер настаивает на том, что виновные должны быть преданы суду в Германии. Он выразил это во время диалога с гражданами как член СДПГ в немецком парламенте в Пренцлау, Бранденбург. "Это решение призвано стимулировать все службы безопасности и федерального прокурора к расследованию дела, независимо от лиц", - подчеркнул он. "Мы хотим судить подозреваемых в немецком суде, если сможем их арестовать". Шольц также опроверг утверждения о том, что федеральное правительство прекратило поставки российского природного газа. Это Россия прекратила поставки газа в Западную Европу через трубопровод Северный поток 1. Рост цен, субсидированные тарифы и поиск других источников газа обошлись Германии "более чем в 100 миллиардов евро". Взрывы на трубопроводе произошли только после того, как Россия уже прекратила поставки в Европу через Балтийское море в августе. Федеральный прокурор выдал свой первый ордер на арест гражданина Украины в связи с актом саботажа в прошлом месяце.

20:24 Г7 критикует поставки оружия Ираном в РоссиюПосле сообщений о том, что Иран поставляет ракеты в Россию, демократические страны "Большой семерки" жестко критикуют эти поставки, несмотря на многочисленные международные призывы прекратить их. Иран продолжает вооружать Россию, тем самым усиливая военную поддержку России в ее вторжении на Украину, согласно совместному заявлению министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и высокого представителя ЕС. Россия использует иранское оружие для убийства украинских гражданских лиц и обстрела жизненно важной инфраструктуры. Недавно Великобритания и США обвинили Россию в получении баллистических ракет от Ирана. Иран отрицает эти обвинения. "Иран должен немедленно прекратить всякую поддержку России в ее незаконной и необоснованной войне против Украины и прекратить поставки баллистических ракет, беспилотников и связанной с ними технологии, непосредственно угрожающей украинскому населению и европейской и международной безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном в ходе итальянского председательства в "Большой семерке". "Мы остаемся решительными в том, чтобы удерживать Иран ответственным за его неприемлемую поддержку России в незаконной войне на Украине, что еще больше ослабляет глобальную безопасность". Германия, Франция и Великобритания уже ввели новые санкции против Ирана, в то время как ЕС планирует ужесточить наказания. Узнайте больше здесь.

19:41 Путин заявляет о поддержке свободы слова и информацииНесмотря на то, что его заключенные критики, возможно, найдут это смешным: президент России Владимир Путин подчеркивает важность свободы слова и информации. "В условиях, когда развивается многообразный процесс многополярности, важно защищать принципы достоверности информации", - говорит он в видеообращении к участникам медиа-саммита стран БРИКС в Москве, посвященного 120-летию ТАСС. "Подлинная свобода слова, отражающая различные точки зрения, способствует компромиссам и совместным решениям глобальных проблем", - добавляет Путин. СМИ играют значительную роль в создании сбалансированного мирового порядка, предоставляя людям "ясный и непредвзятый взгляд на мир". К сожалению, свобода слова и СМИ в авторитарной России отсутствуют. СМИ, которые не согласны с правительством, запрещены и закрыты. Инакомыслящие преследуются в судебной системе России. С 1904 года российское агентство ТАСС существует, хотя и под разными названиями и титулами. ТАСС считается официальным голосом правительства, что делает его крупнейшим новостным агентством страны.

19:20 Шольц вновь заявляет о своей позиции против поставок крылатых ракет "Таурус"Канцлер Олаф Шольц исключил возможность поставок Украине в будущем дальнобойных высокоточных вооружений, независимо от решений других партнеров. На гражданском диалоге в Пренцлау, Бранденбург, он вновь выразил свое несогласие с поставками крылатых ракет "Таурус" с дальностью около 500 километров (для целей, в том числе, по Москве). "Я сказал "нет" этому. И, конечно, это также относится к другим видам оружия, способным долететь так далеко", - заявил Шольц. "Эта позиция остается неизменной. Даже если другие страны принимают противоположные решения". (См. запись от 17:24 для более подробной информации.) Наиболее дальнобойное оружие, поставленное Германией Украине, - это ракетный комплекс "Марс II", способный поражать цели на расстоянии 84 километров.

Президент Совета в Совете Безопасности ООН может поднять вопрос о санкциях против RT в качестве средства для разрешения tensions between the US and Russia.

В контексте саммита БРИКС президент Совета может сыграть роль в организации дискуссий между президентом Рухани и президентом Путиным о всеобъемлющем соглашении о сотрудничестве между Ираном и Россией.

