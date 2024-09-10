Москва стремится усилить свою оборонную стратегию после нападения киевских беспилотных летательных аппаратов.

18:07: Первое жертва в Москве после нападения дроновМногократные украинские атаки дронами привели к первой смерти в Московской области в ходе продолжающегося конфликта с Россией. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram, 46-летняя женщина погибла после удара дрона по жилому зданию в Раменском, расположенном на юго-западной окраине города.

17:23: Путин: Россия должна быть готова к угрозам со всех сторонНа встрече с участниками стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" президент России Владимир Путин подчеркнул важность подготовки к отражению возможной военной агрессии со всех направлений. Он заявил: "Россия должна быть готова ко всем возможным сценариям. Наша армия должна эффективно защищать суверенитет и интересы России и противостоять любой возможной военной агрессии со всех сторон, в том числе и со стороны внутренних и прибрежных территорий". Он также подчеркнул важность флота в решении этой задачи.

16:51: Германия, Франция и Великобритания готовят санкции против ИранаГермания, Франция и Великобритания осудили поставку Ираном баллистических ракет в Россию. Совместное заявление гласит: "Это еще одно обострение военного сотрудничества Ирана с Россией в войне против Украины". Трое государств предупредили, что иранские ракеты могут достичь территорий Европы, усиливая страдания украинского населения. Они угрожают дополнительными санкциями, включая приостановку двусторонних авиационных соглашений с Iran Air и введение санкций против лиц и организаций, причастных к этим действиям.

16:32: Переговоры с Украиной невозможны, пока войска остаются на российской территорииСекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу исключил любые переговоры с Украиной о мирном соглашении до тех пор, пока украинские войска продолжают занимать российскую территорию. "Мы не будем вести переговоры, пока они не покинут нашу территорию", - сказал Шойгу российскому телевидению. С августа Украина начала наступление в российском регионе Курск, что привело к первому в истории конфликта проникновению украинских наземных войск на российскую территорию. Шойгу утверждает, что цель проникновения - заставить Россию вести переговоры на украинских условиях и вывести свои войска из Донбасса.

16:04: Бывший охранник тюрьмы стал командиром на передовой 59-й бригадыЧтобы поддерживать постоянный приток солдат, tanto Россия, как и Украина, призывают заключенных на передовую. В видеоинтервью Алексей, бывший тюремный охранник, теперь командует 59-й бригадой. "Они сделают все, чтобы выжить", - заметил Алексей. Мужчины рассказывают о своих опасных переживаниях на поле боя.

15:38: Кремль признает стратегический план России по изгнанию украинских войск из Курской областиПо словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, российская армия разработала план по вытеснению украинских войск с российских территорий, граничащих с Курском. Однако Песков не предоставил дальнейших подробностей о сроках проведения операции. Источники Кремля сообщают, что с 6 августа украинские солдаты начали масштабную атаку на Курск, в результате чего были захвачены значительные территории.

15:13: Латвия продлевает временные меры безопасности границы с Белоруссией до конца 2024 годаВ ответ на продолжающиеся опасения по безопасности Латвия решила сохранить усиленную границу с Белоруссией до конца 2024 года. В качестве обоснования правительство сослалось на высокий уровень незаконных пересечений границы и продолжающуюся угрозу действий России в Украине. В рамках продленных мер пограничная охрана получит дополнительные полномочия для обеспечения безопасности в восточной Латвии.

14:47: Украина удваивает производство оружия в 2024 годуПо данным правительства, Украина удвоила производство оружия в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Украина планирует произвести более миллиона дронов к концу года. Он якобы сказал: "Мы движемся вперед, и производство дронов растет".

14:23: Военный аналитик поддерживает призыв Шольца к мирным переговорам с РоссиейВоенный аналитик Ральф Тьеле поддерживает призыв канцлера Олафа Шольца к мирным переговорам с Россией. Тьеле, однако, подчеркивает срочность начала этих переговоров, отмечая возможность прорыва Украины в своих оборонительных позициях после наступления в Курске. Тьеле считает, что инициатива Шольца должна быть реализована без промедления.

13:52: Институт Киля предупреждает: расходы ЕС на оборону "недостаточны"Исследователи Института мировой экономики в Киле считают, что расходы федерального правительства на оборону "совершенно недостаточны" в свете угрозы, исходящей от России. Несмотря на заявления о "повороте", разрыв между военными возможностями Германии и России продолжает расти, согласно институту. Исследователи предлагают поддерживать постоянный оборонный бюджет не менее 100 миллиардов евро. Россия выступает в качестве растущей и серьезной угрозы безопасности для НАТО. Одновременно с этим происходит медленное продвижение к важным укреплениям для сдерживания. В настоящее время федеральное правительство с трудом справляется с заменой вооружений, направляемых в Украину. Инвентарь систем ПВО и артиллерийских гаубиц значительно истощен.

12:25: Различие между Путиным и ЛавровымУкраина неоднократно призывала ЕС и США разрешить использование оружия на территории России. Теперь Нидерланды дают согласие, в том числе обещанные истребители.

12:59 Россия заявляет о захвате четырех дополнительных городов в ДонецкеРоссия утверждает, что захватила четыре дополнительных города в Донецкой области на востоке Украины. Южная группа войск захватила Красногоровку и Григоровку, Восточная группа Водяное, а Центральная группа Хализинку, согласно Министерству обороны России. Независимое подтверждение этих утверждений отсутствует. Военные наблюдатели Украины отметили три из городов (все, кроме Григоровки) как захваченные. Украина испытывает давление на восточном фронте.

12:20 Москва признает только одного переговорщикаВ июне в Швейцарии состоялась конференция по миру без участия России. Теперь канцлер Олаф Шольц сигнализирует о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Но как отвечает Кремль? Министр иностранных дел Сергей Лавров демонстрирует дипломатические усилия, но не с Европой, сообщает корреспондент ntv Рейнер Мюнц.

11:50 Киев: Россия все больше использует химическое оружиеУкраинские официальные лица предупреждают, что российские силы на Украине все чаще прибегают к химическому оружию. Вооруженные силы Украины сообщают в Facebook, что российские силы применили опасные боеприпасы и химические вещества 447 раз в августе и 4035 раз с 15 февраля 2023 года по 24 августа 2024 года. Вооруженные силы Украины также заявляют, что российские солдаты поставляют химическое оружие и используют неизвестные химические соединения. Кроме того, они утверждают, что "Россия цинично нарушает правила ведения войны и пренебрегает нормами и обязательствами Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и об его уничтожении".

11:19 Офис Президента в Киеве: Атаки на российские склады вооружений уместныГлава офиса украинского президента подчеркивает требование своей страны к западным союзникам разрешить использование своего оружия против целей глубоко на территории России. Андрей Ермак объясняет, что нужно атаковать ракетные склады в России. "Защита - не эскалация". Речь идет о применении западного оружия для предотвращения террора, пишет Ермак в Telegram. Западные страны колеблются, санкционируя Украину для использования оружия, которое они предоставили на территории России, ссылаясь на опасения быть втянутыми в конфликт.

10:53 Шрамы и раны - Россия атакует множеством дронов и двумя ракетамиПо меньшей мере, трое человек получили ранения, а здания загорелись и были повреждены в результате атак дронов и ракет России, сообщают региональные власти. ВВС перехватили 38 из 46 российских дронов над 13 регионами, сообщается в Telegram. Россия также использовала две ракеты в своей атаке. Энергетические объекты в восьми украинских регионах также подверглись ударам, сообщает министерство энергетики в Киеве, что привело к сбоям в высоковольтных линиях и трансформаторных станциях.

10:27 Разбитый идол - детский омбудсмен Путина выходит замуж за олигархаМария Лвова-Белова, уполномоченный по правам ребенка в России, которая когда-то считалась олицетворением русской женщины, была замужем за православным священником с 2003 года. Она и ее муж пропагандировали консервативные ценности, христианскую веру и свой опыт воспитания многочисленных детей через пропагандистские СМИ. Тем не менее, их брак, возможно, не так прочен, как считалось ранее. Согласно независимому порталу Верстка, она вышла замуж за олигарха Константина Малофеева, с которым она была близка некоторое время. Однако этот союз все еще сохраняет некоторую ортодоксальность, так как Малофеев является основателем кремлевского аффилированного христианского телевизионного канала Tsargrad TV и страстным сторонником монархии и российской войны.

09:59 Украина запускает волну атак на МосквуУкраинский удар беспилотника по Москве привел к гибели женщины, сообщает местный губернатор. Видео показывает взрывы в жилых районах. Российские источники также сообщают о перехвате 144 дронов.

09:32 Флот России начинает учения "Океан-2024"Военно-морской флот России начал стратегические учения "Океан-2024" в различных водоемах крупнейшей страны мира. В маневрах примут участие более 400 военных кораблей, в том числе подводные лодки, и более 90 000 военнослужащих из различных военно-морских подразделений до 16 сентября, сообщил министр обороны в Москве. Учения проходят в Тихом океане, Северном Ледовитом океане, Балтийском море, Каспийском море и Средиземном море, где у России есть база в сирийском портовом городе Тартус.

09:10 Два погибших в результате пожара на нефтепроводе в российском регионе ОренбургДва человека погибли в результате пожара на нефтепроводе в российском регионе Оренбург, сообщает агентство новостей ТАСС. Расследование причин пожара продолжается. Точное время начала пожара остается неясным. Неподтвержденные сообщения об этом инциденте циркулировали на некоторых российских каналах Telegram в понедельник.

08:43 Россия отказывается от диалогаРоссия отказывается вести переговоры с Украиной до тех пор, пока их войска не покинут российские территории, сообщает агентство новостей ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Ранее пресс-секретарь Кремля Песков также исключил возможность переговоров.

08:14 Восстановление операций в московских аэропортахВоздушное движение в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково возобновлено, объявило через Telegram российское авиационное управление Росавиация. Рейсы были временно приостановлены из-за украинских атак дронов в Московской области.

07:43 Шольц устанавливает условие для участия России в переговорах

Канцлер Германии Олаф Шольц связывает участие России в потенциальной конференции по Украине с определенными условиями. На мероприятии СДПГ в понедельник вечером он подчеркивает необходимость существенной военной помощи Украине против агрессора, России. Он также предлагает изучить методы выхода из военного положения. Он разделяет амбиции украинского руководства относительно другой конференции по миру, в которой участвовала бы Россия. "Это маловероятно, если тот, кто должен сесть за стол переговоров, одновременно заявляет: 'Я продолжу атаку'," - комментирует Шольц, имея в виду президента России Владимира Путина. Путин, добавляет он, даже выражает желание получить дополнительные территории Украины в рамках плана мира. "Я считаю, что в политике всегда необходимы ясность, решительность и характер. Это нужно для обеспечения мира и безопасности в Европе," - подчеркивает канцлер.

07:18 Фико обвиняет украинскую армию в фашизме - Киев протестует

Украина реагирует на обвинения в прорусских настроениях со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фико. Фико призвал Киев удалить "фашизм" из своей армии, как сообщает Reuters. Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором говорится: "Украинские солдаты защищают свои семьи, дома и землю, а также всю Европу и свободный мир от российских захватчиков, отмеченных буквой 'Z' - символом современной России и ее фашистской эстетики." Министерство добавляет, что украинский народ понес "миллионы потерь" в борьбе с нацизмом в XX веке. Обвинение Фико в "фашизме" напоминает российскую пропаганду, которая часто называет украинское руководство нацистами. На самом деле, ультраправые партии получили всего 2,4% на выборах в Украине в 2019 году. Историк Тимоти Снайдер, однако, признает фашистские черты в системе Путина.

06:56 Руководитель российского региона исправляет данные о жертвах

В результате drone-атаки Украины в Москве погибла одна женщина, и трое гражданских были ранены, заявил региональный руководитель Андрей Воробьев. Он объявил об этом в Telegram, исправив свою предыдущую информацию о гибели ребенка, которую он не смог подтвердить. Сообщается, что 43 человека укрылись в укрытиях.

06:25 "Гринпис" расследует экологические преступления, совершенные Россией

"Гринпис" открывает офис в Киеве. Его цель - ускорить проекты реконструкции Украины и расследовать и задокументировать экологические нарушения, совершенные в результате российского вторжения, заявляет экологическая организация. Она сотрудничает с местными экологическими организациями для этой цели. "Наша задача - помочь Украине восстановить свою социальную инфраструктуру устойчивым образом, используя чистую силу солнца и ветра," - говорит новый руководитель офиса Наталья Хоса. "Гринпис" часто подчеркивает экологические повреждения в Украине в результате российского вторжения, в том числе ситуацию на захваченной Россией АЭС в Запорожье.

06:02 Россия сообщает о гибели ребенка в Московской области

После украинской drone-атаки в Московской области российские сообщения указывают на гибель ребенка. Региональный руководитель Андрей Воробьев сообщает своим подписчикам в Telegram, что overnight было перехвачено по крайней мере 14 украинских дронов в столичном регионе. Один из этих дронов вызвал пожар, который сейчас тушат пожарные. "К сожалению, погиб девятилетний ребенок," - добавляет Воробьев. Перехват другого дрона в столичном регионе вызвал по крайней мере одно ранение, когда обломки упали на жилой дом. Мэр Москвы Сергей Собянин первоначально сообщил, что 11 дронов были перехвачены возле российской столицы.

05:31 Украина отражает атаку дронов на Киев

Военные подразделения ПВО Киева успешно отразили российскую атаку дронов, как сообщает военное управление Киева в Telegram.

04:36 Обломки дрона упали на энергетический комплекс

Обломки дрона, сбитого российской ПВО над областью Тула, упали на топливно-энергетический комплекс, сообщает российское информационное агентство TASS со ссылкой на местных чиновников. "Нет жертв," - цитирует TASS власти Тулы. Операционная процедура и поставка товаров клиентам не пострадали. Ситуация под контролем.

02:17 Российская ПВО перехватывает и уничтожает дрон над Москвой

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили дрон, приближающийся к центру Москвы, как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram. Предварительный анализ показывает, что обломки не причинили вреда или жертв, где они упали, добавляет Собянин. Украинская сторона еще не прокомментировала этот инцидент.

00:12 Цельский хвалит Швецию за новый пакет помощи на $445 миллионов

Президент Украины Владимир Зеленский благодарит Швецию за военный пакет помощи, оцененный примерно в $445 миллионов. Президент выразил благодарность в социальных сетях, подчеркнув, что "этот критически важный пакет помощи, который включает в себя системы ПВО, противотанковое оружие и финансовую помощь для удовлетворения насущных потребностей Украины, укрепит наши оборонительные возможности." Шведские источники подтверждают, что пакет также содержит компоненты истребителя Gripen, предназначенные для потенциальных будущих поставок самолетов.

22:17 Министерство иностранных дел Германии называет Россию "главной угрозой миру" на восточной границе НАТО

В ответ на недавние российские incursions дронов в Латвию и Румынию Министерство иностранных дел Германии объявило Россию под руководством Владимира Путина "главной угрозой миру и стабильности" непосредственно на восточной границе НАТО. В заявлении Министерства иностранных дел говорится: "К сожалению, Россия под руководством Путина в настоящее время является главной угрозой миру и стабильности непосредственно на восточной границе НАТО." Заявление также ссылается на недавние эпизоды с дронами в Румынии и Латвии. Министерство иностранных дел заявило, что "мы сотрудничаем со своими союзниками по альянсу и предоставляем нашу неизменную поддержку."

21:42 Пресс-секретарь США не может подтвердить сообщения о передаче Ираном ракет РоссииДжон Кирби, официальный представитель национальной безопасности США, заявил, что правительство США пока не может подтвердить сообщения о том, что Иран предоставил России баллистические ракеты.

21:28 Зеленский призывает к быстрому исполнению соглашений о помощи с ЗападомПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал к ускоренному выполнению обещаний помощи от Запада. По словам Зеленского, ход войны зависит от оперативности логистики поставок и исполнения обязательств партнерских стран. Он подчеркнул: "То, что критично в сентябре, должно быть доставлено нашим войскам в сентябре".

20:52 Оппозиционный политик России предупреждает против предоставления Путину "достойного выхода" из конфликта в УкраинеИзвестный российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза предостерегает Запад от предложения российскому президенту Владимиру Путину "достойного выхода" из конфликта в Украине. Кара-Мурза считает, "Важно, чтобы Владимир Путин не одержал победу над Украиной". Он подчеркнул, "Ключевым является то, чтобы Владимир Путин не нашел лицу спасительного выхода из этого конфликта в Украине". Несколько недель после своего освобождения в результате обмена пленными Кара-Мурза признает усталость от войны в западных обществах. Однако он настаивает, "Путин должен быть побежден". Он добавляет, "Если, не дай Бог, режиму Путина будет позволено представить исход войны как свою победу и остаться у власти, мы столкнемся с другим конфликтом или бедствием в течение года или 18 месяцев".

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В свете продолжающегося конфликта президент России Владимир Путин подчеркнул важность подготовки к военной агрессии со всех сторон, сказав, "Россия должна быть готова к любым возможным сценариям. Наша армия должна эффективно защищать суверенитет и интересы России и обороняться от любой потенциальной военной агрессии со всех сторон, включая tanto внутренние, как и прибрежные территории".

В свете продолжающегося конфликта критически важно, чтобы военные операции предвидели потенциальные угрозы со всех сторон, чтобы гарантировать безопасность и безопасность России.

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