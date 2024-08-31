Москва скрывает конфликт политическими собраниями и цветами

14:25 Украина: Пять жертв после российского нападения на Часови ЯрПо меньшей мере, пять человек погибли в городе Часови Яр, расположенном на линии фронта в Донецкой области, в результате российского нападения. Об этом сообщил региональный администратор Вадим Филащенко в Telegram. Жертвами стали мужчины в возрасте от 24 до 38 лет. Нападение произошло ранним утром, когда снаряды попали в частное владение и жилой дом.

13:53 Харьков помнит жертв после российского нападенияЖители и родственники погибших в украинском городе Харьков почтили память жертв российского нападения, произошедшего в пятницу вечером. Как сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов, в результате нападения погибли семь человек, а 97 получили ранения, в том числе более 20 детей. Самой молодой жертвой стала десятимесячная девочка. Среди погибших, по сообщениям, была 18-летняя украинская художница Вероника Кожушко. Знаменитый украинский художник Сергей Шadan поделился ее смертью в Facebook: "Россияне продолжают разрушать наше будущее. Никакого прощения за это", - написал он, опубликовав рисунок Кожушко.

13:28 Министр обороны Украины классифицирует увольнение главнокомандующего ВВС как "жалкое зрелище""Возможно, это можно назвать ротацией, но это печально", - сказал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN, комментируя связь увольнения с потерей самолета. Он подчеркнул, что это два "разных вопроса" и расследование причин продолжается. "Я не хочу спекулировать", - сказал он.

13:03 Премьер-министр Дании: нет альтернативы победе Украины в конфликте с РоссиейПо данным "Европейской правды", премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила на конференции GLOBSEC в Праге, что победа Украины в конфликте с Россией является "неизбежным следствием". "Нет альтернативы победе Украины в этом конфликте. Потому что если победит Россия, не только Украина будет побеждена, но и мы все", - якобы сказала она. Фредериксен также отметила, что по этому вопросу в Европейском Союзе практически единодушие. "Европа никогда не была так единодушна, как сейчас (...). Иногда у нас бывают внутренние дискуссии. (...) Но это 26 против одного", - цитирует "Европейская правда" Фредериксен, имея в виду всю Европу против России.

12:15 Россия: объявляет контроль над Кировским в Донецкой областиРоссийские войска заняли село Кировское в восточной украинской области Донецк, сообщает Министерство обороны России в Москве. Российские войска уже некоторое время медленно продвигаются на линии фронта на востоке. Донецк, наряду с Луганском, образует промышленный Донбасс. Оба региона, а также Запорожье и Херсон южнее в Украине были аннексированы Россией в сентябре 2022 года, несмотря на то, что российские войска не полностью контролируют их. Украина стремится вернуть все территории, включая Крымский полуостров, который был аннексирован в 2014 году и находится далеко к югу от Херсона.

11:45 Россия подтверждает украинскую бомбардировку Белгородской областиПо данным российских сообщений, украинские силы обстреляли Белгородскую область на границе с Украиной. Погибли люди, как объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате ночного авиационного удара по городу Белгород погибли трое человек, и более 30 человек, в том числе трое детей, получили ранения, сказал Гладков. Более дюжины жилых строений и 47 автомобилей, по-видимому, были повреждены.

11:10 Эксперт Трибель: Россия влияет на выборы в Молдове через дезинформацию и ложные новостиМолдова готовится провести президентские выборы 20 октября, на которых также будет проведен референдум о внесении в конституцию членства в ЕС. Это должно предотвратить отказ будущих правительств от процесса. Россия пытается манипулировать выборами через дезинформацию и ложные новости, утверждает Бригитта Трибель, возглавляющая офис Фонда Конрада Аденауэра в Кишиневе. "Молдаванам говорят: если вы не хотите войны, как в Украине, голосую за про-российские партии", - сказала Трибель. "Используются страхи людей".

Подробнее об этом в интервью с Бригиттой Трибель на ntv.de.

10:49 Украина: 24 из 52 российских дронов перехваченыУкраинские ВВС заявили, что перехватили 24 российских дрона. В ночь на субботу российские силы запустили 52 дрона по целям в Украине. Восемь регионов страны были затронуты, как объявили в Telegram. 25 дронов типа "Шахид" разбились сами, а три других направились в Россию и Белоруссию. Сообщений о ранениях или значительном ущербе нет. Одной из целей российского нападения была Киев, где это было четвертое нападение дронов этой неделе, сообщили власти столицы. Все дроны, нацеленные на Киев, были перехвачены.

09:34 Российская область Белгород сообщает об инциденте с украинской артиллериейВласти города Шебекино, расположенного в российской области Белгород, заявили, что украинцы вели артиллерийский огонь. В субботу была ранена женщина. Этот город находится недалеко от границы с Украиной.

09:00 Последние данные Украины о потерях России в УкраинеВоенное командование Украины опубликовало обновленные данные о потерях российских войск в Украине. По данным отчетов, Россия якобы потеряла около 614 950 солдат в Украине с 24 февраля 2022 года, с 1360 погибшими за последние 24 часа. В этом же временном промежутке было уничтожено 8 танков, 42 артиллерийских системы и 18 беспилотников, а также другая военная техника России. С начала широкомасштабной операции Россия, по заявлениям Украины, потеряла в общей сложности 8582 танка, 17614 артиллерийских систем и 368 самолетов, 328 вертолетов, 14471 беспилотник, 28 кораблей и одну подлодку. Запасные источники, однако, предоставляют более низкую оценку потерь, хотя эти цифры могут представлять собой минимальные потери.

08:35 Сообщение властей России об украинской атаке в БелгородеВласти Белгорода, города в южной России, заявили, что в результате обстрела украинской стороной в пятницу вечером погибли 5 человек и 46 получили ранения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что 37 из раненых были госпитализированы, в том числе 7 детей. Видео, якобы снятое с приборной панели автомобиля и распространяемое в социальных сетях, якобы показывает атаку, с взрывом автомобиля в движении, за которым следует взрыв на противоположной стороне улицы. Важно отметить, что такая видеозапись и заявления о боевых ситуациях невозможно проверить независимо.

07:48 Независимое СМИ России: Оценка в 66 471 погибших российских солдат в УкраинеПо данным независимого российского СМИ "Медиазона", не менее 66 471 российских солдат погибли в конфликте в Украине. В сотрудничестве с BBC News Russian "Медиазона" использовала открытые источники для идентификации имен погибших в Украине российских солдат. Официальные лица подчеркивают, что эта цифра учитывает только идентификацию погибших солдат через открытые данные, и реальное количество может быть намного выше. Военное командование Украины оценивает количество погибших российских солдат более чем в 600 000, в то время как западные оценки параллельны этим цифрам, как минимальные оценки.

07:15 Свидетельства увеличения количества жертв после атаки России на ХарьковПо данным губернатора Харьковской области Олега Синегубова в Telegram, в результате атаки России на Харьков погибли 7 человек и 97 получили ранения, в том числе более 20 детей. Город был обстрелян российской Д-30 СМ-Ленклютбомбе в пятницу, что привело к пожару, который продолжался до раннего утра субботы.

06:27 Растет недовольство населения России правительством, согласно ИСВПосле проникновения украинских сил в российский регион Курск недовольство российского населения правительством и президентом Владимиром Путиным растет, согласно Институту изучения войны (ИСВ). Государственный опрос, проведенный Фондом общественного мнения, показывает, что 28% респондентов либо недовольны, либо не одобряют меры, принятые российскими властями в ответ на проникновение. В то же время государственный опросник ВЦИОМ сообщает о снижении рейтинга одобрения Путина на 3,5% до 73,6%, что является самым низким показателем с момента начала Россией invasions of Ukraine в феврале 2022 года. ИСВ делает вывод, что низкие рейтинги одобрения сигнализируют о растущем недовольстве населения с момента украинского проникновения в регион Курск.

05:40 Служба безопасности России сообщает об аресте двух граждан Колумбии, якобы сражавшихся за УкраинуСлужба безопасности России (ФСБ) задержала двух граждан Колумбии, Александра Анте и Хосе Арона Медину, которых обвиняют в том, что они сражались за Украину. Аресты были произведены во время остановки в Каракасе, Венесуэла, на их пути обратно в Колумбию. ФСБ утверждает, что на задержанных были найдены доказательства их участия в конфликте и военная форма Украины. Неподтвержденные испанские СМИ сообщают, что мужчины присоединились к Международному легиону летом 2023 года и были арестованы в аэропорту Каракаса в начале июля.

04:47 Президент Чехии оспаривает связь между продвижением России и украинскими операциямиПрезидент Чехии Петр Павел ставит под сомнение связь между российским наступлением возле Покровска в Донецкой области и украинскими операциями в российском Курском регионе. Он заявил: "Я не вижу прямой связи между быстрым российским наступлением на фронте Покровск и украинской операцией в Курской области". Правительство России продолжает свои усилия по восстановлению контроля над всеми четырьмя спорными территориями, в том числе Донецком, Запорожском, Луганском и Херсоном, согласно президенту Чехии. Кремль намеревается завершить эту миссию в благоприятные сроки, учитывая оптимальные погодные условия для военных операций.

03:47 Столтенберг: продвижение украинских войск в Курск "законно"Глава НАТО Йенс Столтенберг назвал продвижение украинских войск в российский Курский регион законным. Украина имеет право на самооборону, заявил Столтенберг газете Welt am Sonntag, добавив, что это право не ограничивается границей, согласно международному праву. В ответ на обвинения российского правительства в том, что Запад был проинформирован об incursione в их территорию заранее, Столтенберг подчеркнул, что Украина не консультировалась с НАТО по поводу своих планов в Курске, и НАТО не было вовлечено. Это было первое заявление Столтенберга о продвижении украинских сил возле российской границы.

02:48 Украина обвиняет Россию в массовом использовании химического оружияС момента начала российского вторжения на Украину было зарегистрировано более 4000 случаев применения химического оружия на передовой, более 3100 из которых произошли с декабря 2023 года. Это указывает на существенный рост использования химических боевых агентов, согласно данным украинских властей, сообщает Киево-независимый. В январе было зарегистрировано около 600 случаев, что свидетельствует о значительном увеличении использования запрещенных химических боевых агентов. Количество зарегистрированных случаев достигло пика в мае 2024 года, составив 715, и постепенно снижалось в течение летних месяцев. По состоянию на август данных нет.

01:49 МСУ требует ареста Путина во время визита в МонголиюСпикер МСУ Фадди эль-Абдалла сообщил BBC, что Монголия, будучи членом МСУ, обязана арестовать президента России Владимира Путина во время его предстоящего визита. Посещение Путиным Монголии 3 сентября станет его первым визитом в страну-член МСУ, где ратифицирован Римский статут. Этот статут требует задержания Путина, если он ступит на такую территорию. МСУ выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года из-за обвинений в принудительной депортации детей с украинских территорий, оккупированных Россией.

00:33 Байден и фон дер Лайен обсуждают российское вторжение на УкраинуПрезидент Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен выступает за сохранение сильных трансатлантических отношений, независимо от результатов президентских выборов в США в ноябре. Она получила премию Чешско-словацкий трансатлантический приз (CSTA) на конференции по безопасности Глобсек в Праге. В своей благодарственной речи она вспомнила видеозвонок с президентом США Джо Байденом в феврале 2022 года, когда Россия вторглась на Украину. "Мы взаимно согласились, как должна быть наша реакция на войну Путина", - заявила фон дер Лайен. Еще раз Европа и США стояли едиными против агрессии Путина, добавила она.

здесь.23:19 Жертвы в Белгородском регионе от украинских атакПо меньшей мере пять человек погибли и еще 37 получили ранения, согласно российским данным, в результате украинских ударов по российскому пограничному региону Белгород. Женщина и четверо мужчин скончались на месте от полученных травм, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в сервисе Telegram.

22:01 Украина использует ИИ для дронов-самоубийц и "дешевых ракет"Украина планирует использовать ИИ для дронов-самоубийц и разрабатывать "дешевые ракеты" с производителями вооружений, чтобы противодействовать российским дронам-камикадзе, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на форуме Глобсек в Праге. На протяжении российского вторжения tanto Ukraine как Russia активно инвестируют в технологию дронов, меняя ландшафт современной войны. По словам Федорова, украинские солдаты сталкиваются с множеством вызовов, в том числе российским вооружением, пехотой, нехваткой боеприпасов, дронами-камикадзе и разведывательными дронами. В ответ украинские силы используют небольшие системы ПВО, дроны первого лица и domestically produced long-range drones для атаки на российские цели, объяснил Федоров.

21:32 Украина получает срочные артиллерийские снаряды от коалиции США-ЕвропыУкраина получает часть первых партий боеприпасов для гаубиц от коалиции США-Европы, согласно заявлению министра иностранных дел Чехии Яна Липавского на пресс-конференции в Брюсселе. Эти 155-мм артиллерийские снаряды имеют критическое значение на поле боя, заявил он. Липавский также упомянул, что чешская инициатива по боеприпасам выполнила свое обещание, доставив к концу года полмиллиона крупнокалиберных снарядов и предоставив примерно 100 000 единиц каждый в июле и августе.

14:30 Киберэксперты предупреждают об увеличении рисков кибервойны во время конфликтаПо мере продолжения конфликта между Украиной и Россией кибербезопасные эксперты выразили обеспокоенность возможностью кибервойны. В недавнем отчете кибербезопасная компания предупредила, что обе стороны эскалировали свои цифровые атаки, целясь в критически важную инфраструктуру, военные активы и государственные учреждения. Такие атаки могут нарушить коммуникации, парализовать государственные услуги и потенциально даже угрожать жизни.

12:45 ЕС согласовывает санкции против российских киберакторовВ ответ на увеличение угрозы кибервойны Европейский Союз согласовал новые санкции против российских киберакторов. Санкции, которые целятся на individuals и организации, подозреваемые в причастности к кибератакам против Украины, включают заморозку активов и запрет на поездки. ЕС подчеркивает необходимость привлечения к ответственности тех, кто ответственен за кибервойну, и сдерживания дальнейших атак.

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