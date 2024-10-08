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ПолитикаНовостиХДС

Москва по-прежнему молчит о своих долях в Берлине.

Шитые дома в России

 and  Max Becker
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Пустующие жилые сооружения в берлинском районе Лихтенберг, где раньше проживали российские военные...
Пустующие жилые сооружения в берлинском районе Лихтенберг, где раньше проживали российские военные чиновники, по-прежнему незаняты.

Москва по-прежнему молчит о своих долях в Берлине.

Россия продолжает претендовать на территории Украины, в то время как недвижимость, принадлежащая Кремлю в Германии, остается пустой. Эти пустующие объекты, часто называемые "призрачными домами", заброшены в восточном Берлине уже годы. Украинский депутат от партии ХДС предлагает провести аукцион, но Сенат не проявляет интереса.

Район Карлсхорст, известный своими красивыми домами и зеленью, включает несколько таких "призрачных домов". Эти дома, принадлежащие Путину, создают неудобства не только для местных жителей, но и из-за высокого спроса на жилье в Берлине. Вместо того чтобы ремонтировать и заселять эти дома, они были оставлены разрушаться в течение более трех десятилетий. Политик ХДС Лилия Усик хочет принять меры и предлагает конфисковать эти объекты у России.

После вторжения России в Украину в 2022 году ЕС ввел санкции против агрессора. Усик ищет ясности в том, разрешают ли эти санкции использование объектов в Карлсхорсте, возможно, конфисковав их в пользу Украины и затем вернув в Германию. Это могло бы добавить необходимое жилье на напряженный рынок Берлина.

"Моя инициатива направлена на то, чтобы показать, что агрессивная война России в Украине должна иметь серьезные последствия для агрессора. Российские солдаты совершают жестокие зверства, разрушают инфраструктуру Украины и серьезно влияют на жизнь многих украинцев. Поэтому конфискация этих активов в качестве санкций против России станет прецедентом, подчеркивающим ответственность, которую Россия несет за свои действия. Непровоцированный акт агрессии не должен остаться безнаказанным", - говорит Усик в интервью ntv.de. Родившаяся в оккупированном Россией Донецке, Усик является членом берлинского парламента от ХДС.

Рядом, в 1945 году, Германия безоговорочно капитулировала. Здание, в котором проходила капитуляция, теперь является сердцем музея Карлсхорст и стало главной штаб-квартирой советской военной администрации после 1945 года. В течение 24 часов немецкие жители окружающих домов были вынуждены переехать. Почти через 50 лет, в 1994 году, российская армия покинула Германию. Хотя большинство домов в Карлсхорсте были возвращены немцам, три здания на Andernacher Straße / Königswinterstraße и Ehrenfelsstraße / Loreleystraße остались у русских. Причины этого неизвестны даже сотрудникам музея Берлин-Кarlshorst.

Поиски ответов продолжаются

Усик обратилась в Берлинский Сенат по поводу "призрачных домов". Сенат ответил, что нет правовой основы для конфискации собственности. Сенат также упомянул, что бывший глава аппарата Сената написал в 2020 году в российское посольство, выразив интерес Берлина в покупке этих объектов, но так и не получил ответа.

Не добившись успеха ни в районе, ответственном за Карлсхорст, ни в Сенате, Усик обратилась на более высокий уровень: в Бундестаг и Европейский парламент. Однако и они не смогли оказать помощь. Неудивительно, что эта тема привлекла значительное внимание tanto в местных, как и в основных СМИ: "Многие люди в моем избирательном округе приветствовали бы свежий взгляд на этот вопрос", - говорит Усик.

В то время как Россия молчит о судьбе "призрачных домов", они привлекли внимание российских СМИ. После сообщения о инициативе Усик в газете "Bild" несколько российских газет и телестанций подхватили историю, хотя и с искаженными фактами. Несмотря на получение враждебной корреспонденции от сторонников России с тех пор, Усик остается твердой в своей позиции, черпая поддержку из местного сообщества.

Кроме ХДС, "зеленые" в районе Лихтенберг также предложили изучить возможность покупки или иного использования "призрачных домов". "Меня радует, что этот вопрос получает поддержку от обеих партий", - говорит Усик.

Прежде чем Россия вторглась в Украину, "призрачные дома" уже были источником беспокойства в Берлине. Эти дома также привлекли сомнительных личностей: после вторжения дантист пытался продать три дома, предлагая поддельные документы об Ownership недвижимости предпринимателю в сфере недвижимости. Мошенничество было раскрыто, согласно "Der Spiegel".

Одновременно с политической инициативой Усик британский художник Джереми Knowles, вместе с двумя другими американскими и российскими коллегами, запустил творческий проект "И ПУСТЬ НИКТО НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ!" Художники установили киоск, интервьюировали жителей и пригласили историков из музеев Лихтенберг и Карлсхорст для беседы. С помощью этого сотрудничества они исследовали вопрос: "Что оставляют после себя империи после своего падения?" Местные жители поделились своими воспоминаниями, анекдотами, эмоциями и фотографиями, связанными с "призрачными домами".

Этот проект будет продолжаться, пока "призрачные дома" остаются под российским контролем. Без соответствующих решений на уровне ЕС или федерации конфискация российской собственности остается сложной задачей. Призывы Усик к действию распространяются за пределы Карлсхорста: 80 квартир в престижных районах Кёльна-Сюльц также остаются пустыми и нет возможности купить или конфисковать эти единицы у России.

Член ХДС Лилия Усик также призывает ЕС рассмотреть возможность конфискации пустых "призрачных домов" в Кёльне-Сюльц, принадлежащих России, в качестве части санкций против агрессора. Партия ХДС выразила поддержку инициативе Усик, стремясь решить проблему нехватки жилья tanto в Берлине, как и в Кёльне.

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