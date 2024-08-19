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Москва отказывается от переговоров с Киевом; Зеленский воспринимает достигнутую цель как наступательную

В то время как Украина ведет военную операцию в районе Kursk России, Москва отрицает ведение мирных переговоров с Киевом в настоящее время. По словам советника Кремля Юрия Ушакова, сказанным в понедельник на Telegram, «мы не склонны вести переговоры в настоящее время». Кроме того, Ушаков...

 and  Ksenia Johnson
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Москва отказывается от переговоров с Киевом; Зеленский воспринимает достигнутую цель как наступательную

Украинские силы неожиданно перешли в наступление в регионе Курск 6 августа, взяв под контроль определенные районы. Это крупнейшее пересечение границы Украиной со времени начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский стремится оказать большее давление на Россию и создать зону безопасности с помощью этого наступления. Ранее Зеленский требовал полного вывода российских войск с украинской территории, в том числе из захваченного в 2014 году Крымского полуострова, в качестве условия для переговоров.

С другой стороны, президент России Владимир Путин хочет, чтобы Украина отказалась от оккупированных территорий и отказалась от планов присоединения к НАТО.

Советник Кремля Дмитрий Ушаков заявил в понедельник, что украинское наступление сделало начало мирных переговоров еще более трудным. Возможность переговоров зависит от ситуации на поле боя, в том числе в регионе Курск, сказал он. Переговоры уже были маловероятны до украинской атаки против России.

В понедельник Министерство обороны России заявило, что захватило еще одну деревню в спорном Донбассе на востоке Украины. Селище, город, является одним из самых густонаселенных центров региона, как они заявили.

Однако украинские власти приказали эвакуировать семьи с детьми из стратегически важного города Покровск. В понедельник они сообщили о четырех смертельных случаях в передовых районах в результате российских атак.

Зеленский объявил, что солдаты в Курске "достигают наших целей". Что касается захваченных российских солдат, президент сказал: "Утром мы увеличили фонд нашей страны для обмена".

В последние дни Украина разрушила два больших моста через российскую реку Сейм, чтобы прервать маршруты поставок Москвы в зону боевых действий. Третий мост был атакован в выходные, согласно видео, опубликованному кремлевским комментатором Владимиром Соловьевым.

В понедельник Министерство обороны России сообщило, что три деревни в регионе Курск были отбиты от украинских атак. В России есть утверждения, что неопытные призывники были отправлены для защиты региона Курск, чтобы не отправлять опытных бойцов обратно с восточноукраинских фронтов.

Украинское наступление вызывает беспокойство среди россиян. Некоторые в Киеве надеются, что оно может изменить общественное мнение в стране против продолжающегося конфликта Кремля более чем за два года. "Россияне, привыкшие смотреть войну по телевизору, теперь переживают ее вживую", - объяснил советник президента Украины Михаил Подоляк в онлайн-сервисе X.

В городе Пролетарск на юго-западе России власти объявили чрезвычайное положение после того, как удар украинского беспилотника вызвал пожар. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева в понедельник в онлайн-сервисе Telegram, 18 пожарных получили ранения при ликвидации пожара. Ранее Голубев сообщал, что обломки от перехвата дрона противовоздушной обороной вызвали пожар на территории промышленного объекта.

Президент Украины Владимир Зеленский обрисовал свои цели и задачи для наступления в регионе Курск, которые включают оказание давления на Россию и создание зоны безопасности. Советник Кремля Дмитрий Ушаков заявил, что наступление сделало начало мирных переговоров труднее из-за ситуации на поле боя, предполагая, что и российская перспектива включает четкие цели и задачи.

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