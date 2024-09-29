Москва оправдывает расширение своей ядерной политики

13:19 Добровольцы реагируют на ракетные удары Кремля в Харькове Сергій обычно готов помочь, когда ракеты Кремля поражают здания в Харькове. В составе команды добровольцев он оказывает помощь пострадавшим и пытается спасти людей из-под завалов. Он сознательно взял на себя эту роль.

12:42 Количество жертв в Запорожье возросло до 16 после удара российской планирующей бомбы Количество пострадавших в Запорожье возросло до 16 после удара российской планирующей бомбы, сообщает военная администрация города в Telegram. Среди жертв есть 17-летний мальчик. Российские силы атаковали Запорожье 13 планирующими бомбами ранним утром. Все пострадавшие были спасены и получили помощь.

11:50 Зеленский вспоминает Бабyn Яр, леденящее напоминание об зле Президент Украины Володимир Зеленський сегодня почтит трагедию Бабyn Яр, где более 33 000 евреев были убиты немецкой вермахтом в овраге в Киеве 83 года назад. Зеленский, имеющий еврейское происхождение, считает Бабyn Яр "леденящим напоминанием" о жестоких преступлениях, совершаемых, когда мир закрывает глаза, молчит или остается безразличным, вместо того чтобы бороться со злом. Бабyn Яр служит неопровержимым доказательством зверств, которые правительства могут совершать, когда их лидеры прибегают к запугиванию и насилию, подразумевает Зеленский, указывая пальцем на главу Кремля Владимира Путина.

11:16 Количество жертв в больнице Сум после российских атак возросло до десяти Количество жертв после российских атак на больницу в Сумах, пограничном украинском городе, возросло до десяти. Клинику атаковали дважды в субботу. Вторая атака произошла, когда спасатели извлекали пострадавших и погибших, и пациентов эвакуировали. Российские силы обстреляли пограничный регион 31 раз за ночь и утро.

10:42 Отчеты о крупном пожаре на складе боеприпасов в Волгограде После сообщений военных блогеров российские СМИ сообщают об explosions возле российских военных баз. Explosions были зафиксированы возле военно-морской базы в Балтийске, Краснодарском крае, откуда Россия запускает беспилотные камикадзе против Украины, сообщает агентство новостей Astra. В Котельбане, Волгоградской области, был поражен крупный склад боеприпасов, что привело к explosions и масштабному пожару. По данным Украины, в Котельбане хранились баллистические ракеты из Ирана и пусковые установки.

09:57 Генеральный штаб Украины сообщает о более 165 столкновениях за последние сутки Генеральный штаб Украины сообщает о до 165 столкновениях за последние сутки, более четверти из которых произошли в Донбассе вокруг оспариваемого города Покровск. Согласно отчету, российские войска провели 73 воздушных удара по позициям и населенным пунктам, используя 124 управляемых авиационных бомб. Они также запустили семь ракет. Кроме того, захватчики провели более 4700 атак, в том числе 179 атак с помощью реактивных систем залпового огня. Они использовали более 1700 беспилотных камикадзе. Украинские самолеты, а также ракетные и артиллерийские войска провели шесть атак на районы, где сосредоточены личный состав, вооружение и военная техника противника, согласно Генеральному штабу.

09:17 Высокопоставленный судья Украины погиб в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю Высокопоставленный судья, который помогал жителям села в Харьковской области, был убит в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю. Новостной сайт Ukrinform сообщает об этом, ссылаясь на региональную прокуратуру. Судья Леонид Лобойко направлялся в село для доставки помощи, когда вражеский беспилотник первого лица поразил его внедорожник. В машине также находились три женщины, которые получили ранения. Украина расследует военные преступления и убийство.

08:55 Украина сообщает о пострадавших в Запорожье после российских воздушных ударов Украинские власти сообщают о повреждении гражданских зданий в промышленном городе Запорожье на юге Украины после массированных российских воздушных ударов. По меньшей мере семь человек получили ранения, сообщает глава региональной администрации Иван Федоров в сообщении Telegram. Возможно, под завалами все еще находятся люди. Было более десяти воздушных ударов, сообщается о нескольких пожарах.

08:27 Россия заявляет, что сбила 125 украинских беспилотников Россия заявляет, что сбила 125 украинских беспилотников прошлой ночью. Министерство обороны сообщает, что 125 беспилотников были перехвачены и уничтожены российской ПВО. Согласно отчету, губернаторы нескольких регионов сообщили о повреждениях от атак, но нет жертв. 67 беспилотников были сбиты над Волгоградской областью, 17 над Белгородской и Воронежской областями, и 18 над Ростовской областью.

07:42 Украина сообщает о 1170 потерях со стороны России за последние сутки Генеральный штаб Украины сообщает о 1170 потерях со стороны России за последние 24 часа. Это приводит к почти 652 000 раненых и убитых российских солдат. Кроме того, украинцы сообщают о девяти уничтоженных российских танках, 62 артиллерийских системах и 38 бронированных машинах, уничтоженных за последние сутки. Было сбито 93 беспилотника, и одна система ПВО была поражена, согласно подсчетам.

07:22 Украинские силы якобы атаковали еще несколько складов российского оружия Военные блогеры на платформе X сообщают, что украинские ударные беспилотники атаковали российский арсенал в Котельбане прошлой ночью. Местные источники сообщают о пожарах возле крупного склада боеприпасов в Волгоградской области. Система мониторинга пожаров NASA также сообщает о пожарах на северном фланге склада. Ни Кремль, ни Генеральный штаб Украины пока не прокомментировали это.

07:19 Клингебей призывает твердо поддерживать Украину

Лидер СДП, Ларс Кlinger, с нетерпением ждет предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом в Рамштайне, надеясь, что она станет сильным заявлением единства с Украиной, подвергшейся нападению России. "Встреча должна еще раз подчеркнуть ответственность всех, в том числе США после выборов в ноябре, за постоянную поддержку Украины столько, сколько это необходимо", - посоветовал Кlinger. Кроме того, должны состояться обсуждения о том, как будущие конференции по миру могут быть расширены, чтобы серьезно задуматься о мирном решении в интересах украинского народа. Байден планирует посетить Германию 10 октября. 12 октября в Рамштайне также состоится встреча 50 государств, поддерживающих Украину militärisch, что станет первым высокоуровневым собранием. Предполагается, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие.

20:18 Секретарь пресс-службы Зеленского о возможном использовании западного оружия: предупреждение для России

Секретарь пресс-службы президента Украины Сергей Никифоров заявил, что никакого окончательного решения по поводу развертывания западного оружия на территории России не принято. Во время украинского телемарафона 24/7 Никифоров заявил, что нет никакого конкретного решения. Владимир Зеленский провел переговоры со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Италией, Францией, Великобританией и США. Никифоров уточнил: "Россия узнает об одобрении глубокого проникновения на свою территорию первой. Они узнают первыми, а затем будет объявлено".

19:18 Швейцария поддерживает мирную инициативу Китая, разочаровывая Украину

Министерство иностранных дел Швейцарии поддерживает мирную инициативу, возглавляемую Китаем, для разрешения кризиса в Украине. Министр иностранных дел Швейцарии в Берне объяснил, что их позиция значительно изменилась. Однако Украина выразила разочарование швейцарской позицией, так как готовится ко второму мирному саммиту в ноябре. В июне состоялась мирная конференция в Швейцарии, в которой приняли участие 48 стран, за исключением России и Китая.**

18:17 Литва отправляет помощь Украине: боеприпасы, снаряжение, компьютеры

Литва отправляет военный пакет помощи, состоящий из боеприпасов, компьютеров и логистических поставок в Украину. Помощь должна прибыть в течение недели, согласно правительству Литвы. С начала года Литва поставила 155-мм боеприпасы, бронемашины M577 и M113, противодроновые системы, противотанковое оружие, системы дистанционного управления и другое оборудование для Украины.**

16:17 Три погибших в результате атак в Харьковской области

Воздушные удары по селу Слатине в Харьковской области привели к гибели трех человек и ранению шести, сообщили региональные власти. Атаки были направлены на гражданских лиц и повредили образовательные и коммерческие объекты, когда люди находились на улице, заявил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.**

14:09 Северная Корея критикует американскую помощь Украине как "игру с огнем"

Обвиненная в незаконных поставках оружия России, Северная Корея назвала военную помощь США Украине в размере $8 миллиардов "серьезной ошибкой" и опасным риском для ядерной сверхдержавы России. Президент США Джо Байден объявил о новой помощи во время визита Зеленского в Вашингтон, чтобы помочь Украине защищаться, поставляя оружие с увеличенной дальностью, чтобы безопасно атаковать Россию.**

12:09 Количество погибших в результате атаки на Сумы возросло до шести

После атаки России на больницу в Сумах, Украина, число погибших возросло до шести. Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины, первоначально сообщал о одном погибшем в результате первой атаки на клинику. Больницу обстреляли во время эвакуации пациентов. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ведении "войны против больниц".**

21:44 Команда Зеленского: США проявляют сильный интерес к "плану победы" Зеленского

Секретарь пресс-службы Зеленского Сергей Никифоров заявил, что правительство США проявляет значительный интерес к так называемому "плану победы" Зеленского. В отличие от сообщений СМИ о скептицизме США, Никифоров, выступая на украинском телевидении, заявил: "Это неправда". План был положительно воспринят США, добавил он. Кроме того, Никифоров сообщил, что президент США Джо Байден обещал вернуться с "некоторыми решениями и ответами" по поводу плана на встрече группы контактов в Рамштайне 12 октября в Германии.**

21:14 Зеленский: поддержка Трампа для Украины, если он будет переизбран

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Дональд Трамп продолжит поддерживать Украину, если победит на выборах в ноябре. Во время интервью телеканалу Fox News после встречи с Трампом Зеленский заявил: "Я не знаю, что произойдет после выборов и кто станет президентом. Но я получил прямую информацию от Дональда Трампа о том, что он будет поддерживать Украину, поможет нам".**

21:40 Лавров: Запад не должен стремиться к "полноценной войне" с ядерной державой, такой как Россия

Во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждает Запад против стремления к "полноценной войне" против ядерной державы, такой как Россия. Он сравнивает это с "летальным риском". Недавно лидер Кремля Владимир Путин вновь намекнул на возможность использования ядерного оружия. По словам Путина, любое традиционное нападение на Россию, поддерживаемое ядерной державой, будет рассматриваться как совместное нападение этих стран.**

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Возвышение кибервойны как нового фронта в продолжающемся конфликте между Украиной и Россией стало очевидным, когда российские хакеры существенно нарушили работу украинской энергетической инфраструктуры в 2015 и 2016 годах, что привело к массовым отключениям электроэнергии. В ответ Украина усилила свои киберзащиты и сотрудничала с международными союзниками для противодействия этим угрозам.

В результате, улучшение кибербезопасности и цифровой устойчивости стало жизненно важным для Украины в свете продолжающейся кибервойны. Партнерство с западными странами, в том числе Соединенными Штатами, сыграло решающую роль в укреплении киберзащиты Украины и продвижении стратегий цифровой устойчивости, что усилило способность страны противостоять кибератакам со стороны противников, таких как Россия.

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