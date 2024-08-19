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ПолитикаНовостиКитай

Морская авария вызвала новые напряженности между Китаем и Филиппинами

Филиппины и Китай испытали примирение в спорах из-за Южно-Китайского моря, но вновь столкнулись с противостоянием.

 and  Anne Legman
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В Южно-Китайском море произошла очередная стычка между китайскими и филиппинскими военными судами.
В Южно-Китайском море произошла очередная стычка между китайскими и филиппинскими военными судами.

- Морская авария вызвала новые напряженности между Китаем и Филиппинами

В продолжающемся споре между Китаем и Филиппинами по поводу территориальных вопросов в Южно-Китайском море произошел еще один морской инцидент. Обе стороны обвиняют друг друга в причастности к происшествию. Группа Филиппин, ответственная за дела, связанные с западной частью Филиппинского моря, обвинила Китай в проведении "незаконных и агрессивных действий". По их заявлению, два филиппинских корабля снабжения столкнулись с двумя китайскими кораблями один за другим примерно в 6 часов утра в обычный понедельник.

В первом случае на одном из филиппинских кораблей появилась щель около 5 дюймов (примерно 13 сантиметров). Некоторое время спустя китайский корабль береговой охраны намеренно врезался во второй филиппинский корабль, причинив минимальный ущерб. Оба инцидента произошли возле рифа Сабина, который является частью Спратливых островов, на которые претендуют как Китай, так и Филиппины.

Взгляд Китая

По версии китайской береговой охраны, филиппинский корабль береговой охраны первым столкнулся с китайским кораблем. Несмотря на неоднократные предупреждения, филиппинский корабль якобы опасным образом приблизился к китайскому кораблю. Во втором инциденте Китай не упоминается.

В недавнем прошлом Филиппины и Китай договорились избегать дальнейших конфликтов на фоне напряженной ситуации вокруг Второго Томаса Шоала, где на корабле "БРП Сиерра-Мадре" находятся филиппинские войска с 1999 года. В последнее время здесь происходило множество столкновений во время поставок для корабля.

Китай утверждает, что почти весь Южно-Китайское море принадлежит ему. Однако Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней также предъявляют свои претензии на эту богатую ресурсами область, которая также является важным глобальным торговым маршрутом. Критики, в том числе США и соседние страны Китая, обвиняют Пекин в усилении военного присутствия в регионе.

  1. Обвинения Филиппин в адрес Китая в "незаконных и агрессивных действиях" в Южно-Китайском море отражают озабоченность других стран, таких как США, которые критически следят за усилением военного присутствия Китая в регионе.
  2. Несмотря на предыдущее соглашение избегать дальнейших конфликтов возле Второго Томаса Шоала, где находится БРП Сиерра-Мадре, Китай и Филиппины вновь оказались в морском споре, на этот раз вокруг рифа Сабина, оспариваемой обеими странами.

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