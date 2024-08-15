- Мороз: ожидается худший с 1991 года урожай яблок

Краткий морозный период прямо в середине цветения в апреле уничтожил большие части урожая яблок в Бранденбурге. Статистическое управление Берлина и Бранденбурга поэтому ожидает самый низкий урожай яблок с 1991 года для текущего года. Они оценивают количество в 3200 тонн яблок. В прошлом году было собрано 18200 тонн. В этом году это всего 41 децитон яблок на гектар, намного ниже шестилетнего среднего показателя в 261 децитон на гектар.

"Краткий морозный период между 21 и 25 апреля 2024 года стал решающим фактором для плохого урожая, так как деревья были именно в фазе цветения", - заявили. "Град и сильные дожди являются дальнейшими причинами многих сообщенных нулевых урожаев". Площадь посадки осталась постоянной - 771 гектар.

Яблоневоды в Бранденбурге обратились за поддержкой к Европейскому Союзу из-за значительных потерь урожая. Влияние низкого урожая яблок в Бранденбурге в этом году будет ощущаться на всей яблочной рынке Европейского Союза.

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