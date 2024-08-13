Море у Майорки теплее, чем когда-либо.

Испанию также охватила жара - и в море она чувствуется не меньше. Метеорологи сообщают о максимальной температуре моря 31,87°C у берегов Майорки. Скорое облегчение от жары уже на подходе.

Последняя жара в Испании нагрела море у Майорки до рекордных температур, согласно официальным данным. Буй в юго-западной части испанского средиземноморского острова показал температуру воды 31,87°C в понедельник возле небольшого соседнего острова Драконера, примерно в 30 километрах к западу от Пальмы, как сообщило метеорологическое объединение Ametse.

Предыдущий рекорд составлял 31,36°C и был установлен в августе 2022 года. В то же время, температура во многих частях Испании стала более терпимой, чем в последние дни и недели. В среду Майорку ожидает низкое давление, которое может принести град, сильные дожди и грозы.

И в среду, и в четверг национальная метеорологическая служба Aemet объявила второй по высоте уровень предупреждения, оранжевый, для острова, расположенного к востоку от испанского материка. Температура должна снизиться с более чем 30°C до максимумов около 25°C. В результате, температура моря также, скорее всего, снизится. Однако, ожидается, что к выходным снова станет жарче.

Непреcedentedная жара привела к тому, что температура Средиземного моря возле Майорки достигла поразительных высот, с температурой 31,87°C у Драконеры. Несмотря на жару, прогнозы указывают на изменение погоды, с ожидаемым охлаждением Средиземного моря из-за приближающихся штормов.

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