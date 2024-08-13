Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиСредиземное море

Море у Майорки теплее, чем когда-либо.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута

Море у Майорки теплее, чем когда-либо.

Испанию также охватила жара - и в море она чувствуется не меньше. Метеорологи сообщают о максимальной температуре моря 31,87°C у берегов Майорки. Скорое облегчение от жары уже на подходе.

Последняя жара в Испании нагрела море у Майорки до рекордных температур, согласно официальным данным. Буй в юго-западной части испанского средиземноморского острова показал температуру воды 31,87°C в понедельник возле небольшого соседнего острова Драконера, примерно в 30 километрах к западу от Пальмы, как сообщило метеорологическое объединение Ametse.

Предыдущий рекорд составлял 31,36°C и был установлен в августе 2022 года. В то же время, температура во многих частях Испании стала более терпимой, чем в последние дни и недели. В среду Майорку ожидает низкое давление, которое может принести град, сильные дожди и грозы.

И в среду, и в четверг национальная метеорологическая служба Aemet объявила второй по высоте уровень предупреждения, оранжевый, для острова, расположенного к востоку от испанского материка. Температура должна снизиться с более чем 30°C до максимумов около 25°C. В результате, температура моря также, скорее всего, снизится. Однако, ожидается, что к выходным снова станет жарче.

Непреcedentedная жара привела к тому, что температура Средиземного моря возле Майорки достигла поразительных высот, с температурой 31,87°C у Драконеры. Несмотря на жару, прогнозы указывают на изменение погоды, с ожидаемым охлаждением Средиземного моря из-за приближающихся штормов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пострадали 23 прибытия и 21 отправление. Почти все другие подключения имели частичные задержки.
Панорама

Ураган на Майорке вызывает хаос в воздушном движении

Ураган на Майорке вызывает хаос в воздушном движении После жары на Майорке обрушился шторм: Сильный шторм обрушился на остров, вызвав отмену 44 рейсов из-за погодных условий. Хуже всего будет ночью, когда ожидается до 180 литров дождя. Сильный шторм в регионе Средиземноморья вызвал хаос в расписании рейсов на Майорке. К вечеру

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно