Море у Майорки потеплело как никогда с тех пор, как начались записи

Последнее тепловое воздействие в Испании нагрело море вокруг Майорки до беспрецедентных уровней, согласно официальным записям. Буй в юго-западной части испанского Средиземноморского острова зафиксировал температуру воды 31,87°C в понедельник возле небольшого соседнего острова Драконера, примерно в 30 километрах к западу от Пальмы, как объявило Метеорологическое сообщество Аметсе. Предыдущий рекорд 31,36°C был установлен в августе 2022 года.

Между тем, температуры во многих частях Испании стали более терпимыми, чем в последние дни и недели. В среду Майорку ожидает низкое давление, которое может принести град, сильный дождь и грозы. На среду и четверг национальная метеорологическая служба Аemet объявила второй по высоте уровень предупреждения, оранжевый, для острова. Температуры ожидаются от высоких значений выше 30°C до пиков около 25°C. Однако ожидается, что к выходным станет снова теплее.

Бюро погоды в Великобритании запросило данные о беспрецедентных температурах моря у Аметсе, так как они стремятся сравнить эти измерения с глобальными рекордами жары. Несмотря на ожидаемую более прохладную погоду, важно внимательно отслеживать эти измерения, чтобы понять последствия изменения климата.

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