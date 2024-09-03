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ПолитикаНовостиПредседатель Европейского парламента

Монголия приветствует Путина, Украина выступает за последствия

 and  Carmen Simpson
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Владимир Путин, президент России, идет по красной полосе по прибытии в Mongoliю.
Владимир Путин, президент России, идет по красной полосе по прибытии в Mongoliю.

Монголия приветствует Путина, Украина выступает за последствия

Украина разочарована Монголией за то, что та не арестовала президента России Владимира Путина во время его визита, как того требовал международный закон. Будучи частью Международного уголовного суда, Монголия была обязана задержать Путина и экстрадировать его в Гаагу, согласно заявлению Министерства иностранных дел Украины. Отказавшись от этого, Монголия теперь воспринимается как сотрудничающая в якобы военных преступлениях Путина.

Неисполнение Монголией международного права считается серьезным ударом по глобальной системе правосудия. Украина, вместе со своими союзниками, обеспечит, чтобы Монголия понесла ответственность за свои действия. В Киеве спикер Министерства иностранных дел Георгий Тичиж заявил, что Монголия помогла Путину избежать правосудия. "Мы будем работать со своими партнерами, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", - сказал Тичиж.

Путин посетил Монголию в понедельник для переговоров. Его встретил почетный караул в аэропорту Улан-Батора. Целью его визита является празднование 85-й годовщины победы советских и монгольских сил над Японией. Во вторник Путин встретится с президентом Монголии Ухнаагийн Чулуунбаатаром, который пригласил его в страну.

Сильные экономические связи

Соседи выразили желание усилить свою кооперацию. Это включает в себя новый газопровод из России через Монголию в Китай. Ранее Украина призывала Монголию задержать Путина во время его визита. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что они не беспокоятся по этому поводу. Россия имеет хорошие отношения с Монголией, и все аспекты визита были обсуждены заранее.

В марте 2023 года суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, обвинив его в ответственности за депортацию украинских детей и принудительное перемещение украинцев в Российскую Федерацию. Кремль отверг обвинения как политически мотивированные.

Это первый визит Путина в страну, являющуюся членом суда в Гааге, с начала его вторжения на Украину. Монголия пытается сохранить гармоничные отношения с могущественными соседями Китаем и Россией, а также с Западом. Монголия также зависит от российских ресурсов. Своим визитом Путин также хочет продемонстрировать, что он не международный изгои несмотря на войну.

Несмотря на призыв Украины к Монголии арестовать Путина во время его визита, президент Европейского парламента, депутаты выразили разочарование решением Монголии не соблюдать международное право. Учитывая экономические связи между Монголией и Россией, Европейский парламент может рассмотреть возможность оказания дипломатического давления, чтобы добиться ответственности за якобы военные преступления.

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