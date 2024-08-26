Дочь Марты и её духовный проводник - Монархия участвует в спорных свадьбах

Норвежская королевская семья в основном примет участие в свадебной церемонии принцессы Марты Луизы (52), которая выходит замуж за самопровозглашенного шамана Дюрека Верретта (49). Об этом было объявлено 26 августа в пресс-релизе дворца.

По сообщению, король Харальд (87) и королева Соня (87) также будут присутствовать. Кроме того, кронпринц Хокон (51), кронпринцесса Метте-Марит (51) и их дети - принцесса Ингрид Александра (20) и принц Сверре Магнус (18) - также ожидаются на мероприятии. Кроме того, принцесса Астрид (91), сестра короля Харальда, также, как сообщается, будет присутствовать.

Мариус Борг Хёибю, возможно, не примет участие в церемонии

Однако, как сообщает NRK после подтверждения от двора, Мариус Борг Хёибю (27), старший сын кронпринцессы Метте-Марит от предыдущего союза, не присоединится к празднованиям. 27-летний молодой человек недавно попал в заголовки газет из-за обвинений в насилии и других скандальных поступках, в том числе подозрений в употреблении кокаина.

Свадьба в Гейрангере обещает много конфликтного потенциала в norwegской династии, учитывая спорную связь между Верретом и принцессой, которая вызвала резкую критику в Норвегии в течение длительного времени. В ответ Марта Луиза решила в ноябре 2022 года больше не участвовать в каких-либо официальных обязанностях для норвежской королевской семьи из-за своей любви.

Необычная свадьба

В отличие от традиционных свадеб, Марта Луиза заявила, что ее свадьба, которая состоится в Гейрангере, будет необычной. Об этом она рассказала в своем подкасте "HeartSmart Conversations". Несмотря на нетрадиционный характер, свадебные торжества, как сообщается, будут роскошными, как сообщают норвежские СМИ, и продлятся четыре дня. Мероприятия, как ожидается, будут сосредоточены вокруг темы "Круто и сексуально" или латиноамериканской темы.

Принцесса Марта Луиза и ее партнер Дюрек Верретт, американский духовный целитель, помолвлены с 2022 года после развода с бывшим мужем, Ари Бёэном (1972-2019), с которым у нее есть трое детей (рожденные в 2003, 2005 и 2008 годах). Перед нынешними отношениями принцесса официально встречалась с Верретом с 2018 года.

Король Харальд Норвегии, а также королева Соня, будут присутствовать на необычной свадьбе принцессы Марты Луизы в Гейрангере. Кронпринц Хокон, кронпринцесса Метте-Марит и их дети, а также принцесса Астрид также, как ожидается, примут участие в празднованиях.

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