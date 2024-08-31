- Монархи полагаются на свои индивидуальные взгляды.

Норвежская принцесса Марта Луиза (52) и Дюрек Верретт (49) женятся сегодня, 31 августа. Свадьба пройдет в отеле "Союз" в Гейрангере, местечке на западе Норвегии.

По данным "Привет!", на свадьбе ожидается около 350 гостей, в том числе дочери Марты Луизы - Мауде (20), Леа (18) и Эмме (15), ее родители, король Харальд V (87) и королева Соня (87), брат, кронпринц Хокон (51), и его супруга, кронпринцесса Метте-Марит (51).

Виктория и София поражают воображение как участники

На церемонии присутствуют также представители других королевских домов. Шведский королевский двор подтвердил, что королева Виктория (47) и ее супруг, принц Даниэль (50), а также принц Карл Филипп (45) и его жена, принцесса София (39), будут присутствовать. Викторию заметили в безрукавном платье кораллового цвета с пышной юбкой по прибытии, волосы были уложены в элегантную прическу. София, кажется, была в светло-оранжевом платье, в то время как шведские джентльмены выбрали классические черные костюмы.**

Для принцессы Марты Луизы Норвегии это второй брак. Она была замужем за писателем Ари Бёхом (1972-2019) с 2002 по 2017 год, у них трое детей. Она встречается с американцем Дюреком Верреттом с 2018 года и обручилась в 2022 году.

"Я решила больше не выходить замуж. Но после встречи с Дюреком в 2018 году я передумала", - поделилась невестой с "Привет!" перед свадьбой. "Для меня брак укрепляет связь между нами. Это шанс поднять энергию и перейти на новый этап наших отношений". Для Дюрека брак - "глубоко духовная вещь", как он сказал журналу.

Несмотря на то, что принцесса Марта Луиза Норвегии находится в новых отношениях с Дюреком Верреттом с 2018 года, она ранее была замужем за писателем Ари Бёхом с 2002 по 2017 год. Сегодня она участвует во втором ['Браке Марты Луизы Норвегии'], празднуя свою свадьбу с Дюреком в отеле "Союз" в Гейрангере.

Читайте также: