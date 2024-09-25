Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиАзия

Монарх Таиланда одобрил новаторское законодательство, касающееся однополых союзов, официально узаконив однополые браки.

Законодательство Таиланда официально узаконило однополые браки во вторник, признавая легитимными браки между гомосексуальными парами.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут

Монарх Таиланда одобрил новаторское законодательство, касающееся однополых союзов, официально узаконив однополые браки.

Указ был опубликован в Королевском вестнике после утверждения королём Маха Вачиралонгкорном, вступит в силу через 120 дней. Это означает, что Таиланд присоединится к Тайваню и Непалу как к третьей стране в Азии, официально признающей однополые союзы в январе следующего года.

Законодательство, которое предоставляет полные юридические, финансовые и медицинские права партнерам любого пола, успешно прошло через Палату представителей и Сенат в апреле и июне.

В честь этого премьер-министр Паетонгтхarn Шинаватра написала сообщение в X, сказав: "За всех влюблённых!", и использовав хэштег #ЛюбовьПобеждает.

Таиланд известен своей толерантностью и открытостью, но боролся долгие годы за принятие законодательства о равенстве в браке. Несмотря на свой прогрессивный имидж, общество Таиланда остаётся в основном консервативным, и представители ЛГБТК-сообщества сообщают о повседневной дискриминации.

Активисты, борющиеся за гендерное равенство, столкнулись с сопротивлением tanto со стороны правительства, как и со стороны государственных учреждений, что делает сложным внесение изменений в эти институты.

На прошлой неделе заместитель губернатора Бангкока Санон Вонгсрангбун подтвердил, что городские чиновники будут готовы регистрировать однополые браки после вступления закона в силу.

Законопроект пересмотрел Гражданский и коммерческий кодекс Таиланда, изменив гендерно-специфическую терминологию, такую как "мужчины и женщины", на гендерно-нейтральные фразы, подобные "индивидууму".

Правительство, возглавляемое партией Пхю Тхай, активно добивалось равенства в браке как одного из своих основных приоритетов. Партия продемонстрировала значительную поддержку, участвуя в ежегодном параде гордости Бангкока, который проходил в июне, где собрались тысячи людей, чтобы отпраздновать в одном из самых оживленных коммерческих районов города.

В духе newly принятого законодательства организаторы парада гордости Бангкока объявили на Facebook о своем намерении провести церемонию бракосочетания для пар, желающих зарегистрировать свой брак в день вступления закона в силу.

Шаг Таиланда к признанию однополых союзов ставит его в авангард социального прогресса в мире, присоединяясь к небольшой группе стран, принявших такие политики в Азии. Несмотря на противодействие, приверженность правительства равенству очевидна в его поддержке равенства в браке и активном участии в событиях ЛГБТК.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Свободные карты оценки недвижимости: Часто этот бесплатный сервис предлагает убедительные данные о...
Главные темы

Это самые эффективные графики стоимости недвижимости.

Это самые эффективные графики стоимости недвижимости. Заинтересованы узнать стоимость недвижимости в определенных районах? Это вопрос, который волнует многих людей, будь то заинтересованные покупатели или действующие владельцы недвижимости. Некоторые веб-сайты и риелторы предлагают удобный инструмент: карты цен. Эти карты позволяют сделать оценку на основе географического расположения. Карты цен на недвижимость служат

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Вооружённые транспортеры с ракетами DF-41 recruits для передвижения в процессии, отмечающей...
Главные темы

Китай проводит запуск баллистической ракеты в Тихий океан, отмечая десятилетнее отсутствие открытых демонстраций, на фоне эскалации региональной напряженности.

Китай проводит запуск баллистической ракеты в Тихий океан, отмечая десятилетнее отсутствие открытых демонстраций, на фоне эскалации региональной напряженности. В 8:44 утра по пекинскому времени Министерство обороны Китая объявило о запуске испытательного межконтинентального баллистической ракеты (МБР), которая упала в предопределенном районе в глубоководной части Тихого океана, как сообщается в заявлении.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
В редком случае, по сообщениям, израильские силы обороны сорвали запуск ракеты из Ливана, которая косвенно была направлена на Тель-Авив.
Главные темы

В редком случае, по сообщениям, израильские силы обороны сорвали запуск ракеты из Ливана, которая косвенно была направлена на Тель-Авив.

Ракету, запущенную из Ливана, перехватили вблизи делового центра Израиля, Тель-Авива, согласно израильским военным, что является необычной атакой, расположенной далеко от основного поля сражений между Хезболлой и Израилем.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Свободные карты оценки недвижимости: Часто этот бесплатный сервис предлагает убедительные данные о...
Главные темы

Это самые эффективные графики стоимости недвижимости.

Это самые эффективные графики стоимости недвижимости. Заинтересованы узнать стоимость недвижимости в определенных районах? Это вопрос, который волнует многих людей, будь то заинтересованные покупатели или действующие владельцы недвижимости. Некоторые веб-сайты и риелторы предлагают удобный инструмент: карты цен. Эти карты позволяют сделать оценку на основе географического расположения. Карты цен на недвижимость служат

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Вооружённые транспортеры с ракетами DF-41 recruits для передвижения в процессии, отмечающей...
Главные темы

Китай проводит запуск баллистической ракеты в Тихий океан, отмечая десятилетнее отсутствие открытых демонстраций, на фоне эскалации региональной напряженности.

Китай проводит запуск баллистической ракеты в Тихий океан, отмечая десятилетнее отсутствие открытых демонстраций, на фоне эскалации региональной напряженности. В 8:44 утра по пекинскому времени Министерство обороны Китая объявило о запуске испытательного межконтинентального баллистической ракеты (МБР), которая упала в предопределенном районе в глубоководной части Тихого океана, как сообщается в заявлении.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Различия в росте государственного долга в разных странах
Политика

Различия в росте государственного долга в разных странах

Различия в росте государственного долга в разных странах Правительства, регионы, муниципалитеты и организации социального обеспечения в Германии в совокупности должны банкам и бизнесу примерно 2,5 триллиона евро. Почти пятая часть этой задолженности приходится на регионы. Несмотря на то, что некоторые области нуждаются в дополнительном займе, другие регионы наблюдали значительное

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно