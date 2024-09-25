Монарх Таиланда одобрил новаторское законодательство, касающееся однополых союзов, официально узаконив однополые браки.

Указ был опубликован в Королевском вестнике после утверждения королём Маха Вачиралонгкорном, вступит в силу через 120 дней. Это означает, что Таиланд присоединится к Тайваню и Непалу как к третьей стране в Азии, официально признающей однополые союзы в январе следующего года.

Законодательство, которое предоставляет полные юридические, финансовые и медицинские права партнерам любого пола, успешно прошло через Палату представителей и Сенат в апреле и июне.

В честь этого премьер-министр Паетонгтхarn Шинаватра написала сообщение в X, сказав: "За всех влюблённых!", и использовав хэштег #ЛюбовьПобеждает.

Таиланд известен своей толерантностью и открытостью, но боролся долгие годы за принятие законодательства о равенстве в браке. Несмотря на свой прогрессивный имидж, общество Таиланда остаётся в основном консервативным, и представители ЛГБТК-сообщества сообщают о повседневной дискриминации.

Активисты, борющиеся за гендерное равенство, столкнулись с сопротивлением tanto со стороны правительства, как и со стороны государственных учреждений, что делает сложным внесение изменений в эти институты.

На прошлой неделе заместитель губернатора Бангкока Санон Вонгсрангбун подтвердил, что городские чиновники будут готовы регистрировать однополые браки после вступления закона в силу.

Законопроект пересмотрел Гражданский и коммерческий кодекс Таиланда, изменив гендерно-специфическую терминологию, такую как "мужчины и женщины", на гендерно-нейтральные фразы, подобные "индивидууму".

Правительство, возглавляемое партией Пхю Тхай, активно добивалось равенства в браке как одного из своих основных приоритетов. Партия продемонстрировала значительную поддержку, участвуя в ежегодном параде гордости Бангкока, который проходил в июне, где собрались тысячи людей, чтобы отпраздновать в одном из самых оживленных коммерческих районов города.

В духе newly принятого законодательства организаторы парада гордости Бангкока объявили на Facebook о своем намерении провести церемонию бракосочетания для пар, желающих зарегистрировать свой брак в день вступления закона в силу.

Шаг Таиланда к признанию однополых союзов ставит его в авангард социального прогресса в мире, присоединяясь к небольшой группе стран, принявших такие политики в Азии. Несмотря на противодействие, приверженность правительства равенству очевидна в его поддержке равенства в браке и активном участии в событиях ЛГБТК.

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