- Монарх-питон пойман в Глаухау - поиски владельца продолжаются

В одном из строений в Гляухау человек обнаружил змею длиной около метра. Он сообщил об этом властям, которые временно переместили животное в зоомагазин в контейнере, как указано в сообщении. Похоже, что это был черно-коричневый королевский питон. Владельца ищут, а полицейский участок в Гляухау просит предоставить информацию.

Королевские питоны не ядовиты и считаются спокойными. Обычно их содержат в террариумах. Их окраска - коричнево-черная с характерными светло-коричневыми или желтыми пятнами, и они родом из Западной и Центральной Африки. Они питаются мышами, крысами и птицами, которых они придавливают и душит своими кольцами.

Несмотря на то, что королевский питон является крупной змеей, он обычно миролюбив по отношению к людям, именно поэтому его поместили в зоомагазин. Во время поисков владельца власти могут обнаружить, что в магазине также содержатся другие экзотические животные.

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