Молодые участники выборов не испытывают опасений перед физическим контактом в партии AfD.

Среди молодёжи альтернатива для Германии (АфД) выделяется как доминирующая сила и в Тюрингии, и в Саксонии. В основном, её сильное присутствие на платформах социальных сетей вносит значительный вклад в принятие этой партии в основной поток.

По словам социального научного эксперта, популярность АфД среди молодых избирателей отражает её нормализацию. Доктор Рюдигер Маас, исследователь поколений, объясняет, что молодые люди воспринимают АфД как менее экстремистскую партию. Многие молодые люди, идентифицирующие себя как центристы, поддерживают АфД, как показывает недавнее исследование Мааса на эту тему.

Традиционный ландшафт партий левых и правых теряет свою актуальность для молодого поколения. Маас отмечает, что в результате так называемые "экстремистские" партии не могут быть оттеснены на край. Более того, среди молодых людей есть значительная толерантность к симпатизантам АфД в их социальных кругах. Многие молодые люди заявляют: "Правые не вредны; они не напрямую влияют на нас". Опасность, похоже, в основном преувеличивается старшим поколением.

На выборах в ландтаг Тюрингии и Саксонии в 2021 году АфД получила наибольшую долю голосов среди молодых избирателей с существенным отрывом. В Тюрингии 36% избирателей в возрасте 18-29 лет проголосовали за АфД, что на 11% больше, чем в 2019 году. ХДС и Левые следят с 13% каждая. В Саксонии АфД получила 30% голосов от избирателей в возрасте 18-29 лет, что на 9% больше, чем пять лет назад. ХДС заняла второе место с 15%.

АфД сталкивается с необоснованным неравенством

Маас ожидает подобную тенденцию на предстоящих выборах в Бранденбурге. Популярность АфД среди молодёжи и её принятие в основной поток в основном объясняются использованием социальных сетей. "Темы, связанные с АфД, больше резонируют в социальных сетях, чем темы от СДПГ или ХДС", - объясняет Маас. Кроме того, партии удалось собрать влиятельных личностей с широким охватом.

Молодые пользователи социальных сетей часто воспринимают АфД как партию, сталкивающуюся с несправедливым неравенством со стороны других. "Коррекция этого восприятия минимальна", - говорит Маас. Отсутствие практических опций коалиции в штатах не сдерживает многих молодых избирателей, так как они не замечают этого в социальных сетях. Другие партии могут конкурировать, если они серьезно инвестируют в рекламу и используют известных личностей на платформах социальных сетей, согласно Маасу.

Однако Маас также предупреждает о Бранденбурге: "Никогда не недооценивайте силу вирусных тем". Известный видеоролик с Армином Лашетом, смеющимся после наводнения в долине Аар в 2021 году, является ярким примером, часто упоминаемым как фактор, способствовавший его позднее поражение в качестве кандидата от ХДС на пост канцлера на федеральных выборах 2021 года.

Выборы в ландтаг Тюрингии показали значительный сдвиг в политических привязанностях молодых избирателей, с АфД, получившей наибольшую долю голосов в этой возрастной группе. Эта тенденция, скорее всего, сохранится на предстоящих выборах в Бранденбурге, поскольку принятие АфД в основной поток и её сильное присутствие в социальных сетях продолжают находить отклик у молодых избирателей.

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