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Молодые собаки "Боруссии Монхенгладбах" наступают на следующую сложность.

Тема временной паузы в национальных командных соревнованиях из-за различных глобальных обстоятельств

 and  Yaroslav Smith
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Трener Герардо Сеоане из Гладбаха и его команда пока не нашли свою игру.
Трener Герардо Сеоане из Гладбаха и его команда пока не нашли свою игру.

Молодые собаки "Боруссии Монхенгладбах" наступают на следующую сложность.

После неудачного выступления в предыдущем сезоне, от Боруссии Мёнхенгладбах ожидали перелома ситуации. Несмотря на приход заметных новых игроков, они так и не нашли свою игру. В то же время, ФК Аугсбург успешно использует свой домашний стадион и в итоге празднует эффектный гол.

После впечатляющего возвращения в 1. Бундеслигу с ВФЛ Bochum в прошлом сезоне Кевин Штёгер и Кевин Шлоттербек расстались, к разочарованию болельщиков Bochum. На этот раз, в один из пятничных вечеров, Штёгер и Шлоттербек оказались по разные стороны баррикад. И именно Шлоттербек наслаждался триумфом, забив сказочный гол для ФК Аугсбург в их победной игре со счетом 2:1 против Боруссии Мёнхенгладбах Штёгера. Последний покинул стадион разочарованным, отправляясь на международный перерыв.

Начало сезона для "Фohlen" было разочаровывающим. С надеждой на существенное улучшение, в команду были подписаны два новых игрока: Штёгер и Тим Кляйндист, который отличился в 1. FC Heidenheim и недавно был включен в состав немецкой национальной сборной. Кляйндист продемонстрировал свой талант против ФКА, будучи одним из немногих игроков Гладбаха, кто сохранял хорошую форму и сравнивал счет (72.).

Недостаточно для Боруссии

Несмотря на усилия Кляйндиста, этого оказалось недостаточно для Боруссии. Тренер Герардо Сеоане теперь испытывает еще большее давление, так как слухи о его возможном увольнении циркулируют с прошлого сезона. Несмотря на то, что он пока сохранил свою должность, теперь он испытывает еще большее разочарование. Он не был доволен игрой своей команды: "Мы допустили слишком много технических ошибок в передачах, точности и принятии решений. Когда мы давили, нам не удавалось угрожать линии обороны соперника, создавая более ясные ситуации."

Ближайший международный перерыв, который ограничит его состав, ему не по душе: "Я воздержусь от комментариев по поводу международного перерыва, так как я не могу его изменить. Мы войдем в выходные разочарованные из-за поражения. Мы используем это время, чтобы поработать с игроками, которые останутся."

Игроки разделяют это разочарование и самокритику. Капитан команды Юлиан Вайгль сказал: "Я не могу этого объяснить. В первой половине мы непроизвольно приглашали Аугсбург, даже в нашей игре. Во второй половине это не было достаточно эффективно, и мы оставили слишком много пробелов в обороне. Вот почему игра не принесла успеха во всех аспектах."

Неожиданный топ-форвард?

Между тем, мораль в Аугсбурге была гораздо выше. В волнении от своей второй победы в сезоне, тренер Йеспер Торуп был в приподнятом настроении. "Я должен подумать о том, чтобы играть Кевина в качестве форварда, когда он полностью восстановится", - шутливо сказал он о своем защитнике, который забил прекрасно исполненный удар ногой, выведя свою команду вперед и дав им преимущество в победной погоне.

**Шлоттербек контролировал мяч в штрафной Гладбаха грудью и мощно пробил его в ворота. Как часто он совершает такой подвиг? "Девять раз из десяти, конечно", - признался он со смехом и похвалил свою команду: "Молодцы". Успех был достигнут "с ментальностью, страстью, огнем в глазах". Шлоттербек был одним из лучших в Аугсбурге. Однако его выдающаяся игра внезапно прервалась в 68-й минуте, когда он получил травму левого бедра. Он не захотел комментировать severity of the injury в aftermath of the match in the bowels of the WWK Arena: "Посмотрим."

Следующее заявление сделал тренер Боруссии Мёнхенгладбах Герардо Сеоане: "Мы допустили слишком много технических ошибок в передачах, точности и принятии решений." К команде Боруссии Мёнхенгладбах присоединятся Тим Кляйндист и Оскар Вендт, который придет из Байера Леверкузен на правах аренды.

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