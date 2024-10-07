Молодые щенки "Боруссии Монхенгладбах" наступают на следующую сложность.

После разочаровывающего окончания предыдущего сезона от Боруссии Мёнхенгладбах ожидали бóльших успехов. Усиление состава за счет заметных трансферов поднимало надежды, но команда не смогла набрать обороты. В отличие от них, ФК Аугсбург relied на силу домашнего стадиона и в итоге одержал захватывающую победу и забил выдающийся гол.

В прошлом сезоне Кевин Штёгер и Кевин Шлоттербек из Боруссии сыграли решающую роль в сохранении ВФЛ Bochum в 1-й Бундеслиге. Они перевернули игру в плей-офф против Фортуны Дюссельдорф, проигрывая 0:3. К сожалению, они ушли на новые вызовы, оставив болельщиков Bochum в ожидании большего. На этот раз они встретились снова, и именно Шлоттербек забил победный гол за Аугсбург, обеспечив победу со счетом 2:1 над Боруссией Мёнхенгладбах Штёгера.

Боруссия начала этот сезон неважно. С надеждой построить на сезон 2020/21, они подписали двух многообещающих игроков: Штёгера и Тима Кляйндиста, который впервые был вызван в сборную Германии по футболу. Кляйндист показал свою ценность, будучи одним из немногих игроков Боруссии в хорошей форме, сравняв счет на 72-й минуте.

К сожалению, общая игра Боруссии была разочаровывающей, что добавило давления на главного тренера Герардо Сеоане. Поговаривают о его позиции с прошлого сезона, но он пока удерживает ее. Эта победа не смогла облегчить его разочарование, и он не был доволен игрой команды: "Мы допустили слишком много технических ошибок, наша передача была неточной, а принятие решений было плохим. Когда мы пытались давить, мы не смогли создать серьезную угрозу линии соперника."

Кроме того, приближающийся перерыв на матчи сборных не улучшил его настроение. Он признал ограничения, которые он влечет за собой: "Я оставлю свои мысли об международном перерыве при себе. Как тренер, я не могу его изменить. Потеряв tonight, мы входим в уик-энд в меланхоличном настроении. Мы воспользуемся этим временем, чтобы поработать с доступными игроками."

Игроки Боруссии разделили мнение своего тренера, выразив разочарование и самокритику. Капитан Юлиан Вайгль прокомментировал их игру в первом тайме: "Я не могу полностью объяснить это. В начале мы приглашали Аугсбург с нашими ошибками, в том числе в построении. Во втором тайме наших усилий не хватило, и мы не смогли закрыть бреши в обороне. Вот почему tonight был общим разочарованием."

Между тем, тренер Аугсбурга Йеспер Торпуп остался доволен победой, пошутив о потенциале Шлоттербека в качестве форварда: " peut-être que je vais considérer Keven comme avant-centre quand il sera remis de sa blessure." Защитник отметился эффектным ударом в стиле воллей, выведя свою команду вперед и направив их к победе.

Мариус Вольф продемонстрировал свой навык, контролируя мяч в штрафной Боруссии грудью, прежде чем нанести мощный удар в створ ворот. Как часто он исполняет такие удары? Он рассмеялся в ответ: "Девять раз из десяти, конечно." Он похвалил свою команду за командную игру, признав их менталитет, страсть и решимость. Вольф был одним из лучших игроков Аугсбурга до 68-й минуты, когда получил травму и был заменен. Он не стал сразу после матча сообщать подробности травмы левого бедра.

Разочаровывающее выступление Боруссии в футбольной лиге в этом сезоне вызвало опасения по поводу позиции главного тренера Герардо Сеоане. Несмотря на подписание игроков, таких как Штёгер и Кляйндист, они испытывали трудности, и Сеоане критиковал технические ошибки и неточную передачу команды.

После своих побед над Боруссией Кевин Штёгер и Кевин Шлоттербек теперь встретились в футбольной лиге, и Шлоттербек забил победный гол за Аугсбург.

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