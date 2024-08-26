- Молодые люди, вооруженные фонарями, провоцируют полицейские.

Пять подростков вызвали вмешательство полиции, когда их заметили шныряющими возле дома в Равенсбурге после наступления темноты, вооруженными фонариками. Как сообщают власти, поблизости живущий человек заподозрил возможную кражу и вызвал службу спасения. Подростки, находившиеся в отдельно стоящем доме, изначально не проявили никаких признаков реакции на прибытие полиции, погасили лампу и спрятались.

В конце концов, один подросток распахнул переднюю дверь, как сообщил представитель полиции. 17-летний сын хозяев дома, как оказалось, праздновал с друзьями, так как его родителей не было дома. Полицейские разогнали компанию и сопроводили подростков домой. Теперь власти расследуют, будет ли 17-летний сын нести расходы, связанные с операцией.

Вызов службы спасения был спровоцирован подозрением на предстоящее преступление. При дальнейшем расследовании выяснилось, что собравшиеся подростки не были вовлечены в какую-либо противозаконную деятельность, но их присутствие возле дома в странное время вызвало опасения.

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