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Федеральные земли ГерманииНовостиКультура памяти

Молодые люди посещают исторические памятники

В эпоху COVID произошло заметное снижение посещаемости мемориальных сайтов. Постепенно они стали возрождаться. Несмотря на продолжающиеся отдельные отсутствия, одна конкретная группа полностью вернулась.

 and  Elizabeth Wells
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Памятный комплекс Мариенборн, относится к Германии, является самым посещаемым объектом под...
Памятный комплекс Мариенборн, относится к Германии, является самым посещаемым объектом под управлением Фонда памятников Саξония-Анхальт

- Молодые люди посещают исторические памятники

Фонд памятных мест Саксонии-Анхальт, управляющий семью объектами по всему штату, принял около 152 000 посетителей в прошлом году, вспоминая ужасы нацистской эпохи и жестокое нарушение прав человека во время режима СЕД. Кай Лангер, директор фонда, заявил в Магдебурге, что хотя они еще не достигли уровня посещаемости до пандемии, число посетителей растет. В лучшие времена памятники совместно привлекали около 200 000 посетителей в год. Однако индивидуальные показатели посещаемости еще не достигнуты.

Самым посещаемым памятником является Мемориал Мариенборн, посвященный разделу Германии, который принял около 104 000 посетителей в прошлом году. Мемориал Магдебурга на Морцицплац и Мемориал Халле у Красной Оки приняли около 10 000 и 11 000 посетителей соответственно. Более широкая аудитория была задействована через внешние мероприятия.

По словам Лангера, группы школ снова стали частыми посетителями. Он сообщил, что они почти полностью забронированы для посещений школ. Легко доступные памятники, такие как тот, который посвящен жертвам нацистской "эвтаназии" в Бернбурге, принимают наибольшее количество посетителей. В командах, работающих на местах, произошли некоторые изменения. Некоторые пенсионеры ушли, позволив более молодым сотрудникам общаться с посетителями более инновационным образом. Они исследуют новые методы, такие как анимационные комиксы, цифровые анимированные истории с текстом и звуком, чтобы мост между историей и настоящим.

Центр политического образования штата финансирует поездки школ в памятники. Как сообщил представитель, количество таких поездок превысило уровень до пандемии, с 149 поездками в Саксонии-Анхальт и за ее пределами в прошлом году. В их числе были хорошо известные места, такие как Бухенвальд, Освенцим, Треблинка и Терезиенштадт.

Ожидается, что число посетителей будет и дальше расти в 2022 году. На 21 августа центр политического образования штата утвердил 189 поездок школ в памятники в Саксонии-Анхальт и за ее пределами на 2024 год, и еще принимаются заявки.

Маик Райхель, директор центра политического образования штата, отметил: "Это показывает, что наша долгосрочная стратегия с Фондом памятных мест Саксонии-Анхальт успешная. Недавно нам даже пришлось выделить дополнительные средства, чтобы как можно больше школ могли посетить эти подлинные исторические места. Первоначально выделенных средств было недостаточно".

Успех Фонда памятных мест Саксонии-Анхальт в вовлечении молодых посетителей и использовании инновационных методов для моста между историей и настоящим является свидетельством продолжающейся важности "Культуры памяти". Рост числа поездок школ в памятники, превышающий уровень до пандемии, указывает на растущий интерес и понимание ужасов прошлого, сохраняя эту "Культуру памяти" для будущих поколений.

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