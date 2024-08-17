Молодые беженцы из Конго выбирают шахматы из-за вооруженного конфликта

В течение многих лет в Конго продолжаются интенсивные конфликты. Более полумиллиона человек были внутренне перемещены в этой африканской стране, многие из них - дети. В одном из этих лагерей беженцев в восточной части Конго работает клуб по шахматам, который вызывает значительные изменения.

Дети сидят на голой земле, их одежда изношена и рвана, обувь полна дыр. Но их глаза сияют и сосредоточены на происходящем перед ними. Здесь, в углу конфликтного лагеря беженцев в восточной части Конго, проходят дюжины шахматных партий, каждая со своей завороженной аудиторией.

Клуб шахмат для детей Сога может не похвастаться достаточным количеством столов и стульев. "Доски" - это простые квадраты бумаги, отмеченные зелеными и белыми блоками и усиленные снизу пластиком для повышения прочности. Фигуры часто переворачиваются, если игроки не находят ровного места на земле, чтобы разместить свою бумажную игру.

Однако основатели клуба утверждают, что эта базовая расстановка достаточно, чтобы хотя бы немного отвлечь этих детей от хаоса, свидетелями и жертвами которого они стали в рамках одного из самых серьезных кризисов в мире: бои и убийства, голод и страх. Все они лишились своих домов, многих из них лишились отцов, матерей или братьев и сестер.

Шахматы как терапия

Шахматы служат терапевтическим средством для детей, чтобы убежать от тревоги и ужасов, которые они пережили, говорит Габриэль Нзажи, один из тренеров по шахматам в клубе. Игра побуждает детей оставаться неподвижными и сосредоточенными - и таким образом находить немного покоя.

Из-за затяжного конфликта в восточной части Конго более полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Различные вооруженные группы ведут борьбу друг с другом за землю и контроль над территориями, богатыми полезными ископаемыми. Усиление боев в последнее время спровоцировало новую волну беженцев. К сожалению, конца этого кризиса беженцев, который превосходит другие по масштабам и получает меньше внимания от мировой общественности, не видно.

Сотни тысяч людей, вынужденные бежать из разрушенных атак на свои города и деревни, оказались в лагерях, подобных тому, что в Канияручинье, где работает клуб шахмат Сога. По данным ЮНИСЕФ, около 250 000 детей проживают в этих лагерях, далеко от своих домов, школ и иногда даже семей.

"Это успокаивает меня"

В Соге зарегистрировано около 100 детей. В их числе 9-летний Иритиер, который еще осваивает игру, но достаточно уверен, чтобы помогать другим. "Смотрите", - говорит он, его пальцы быстро перемещаются по "доске". "Я защищаю своего короля. Я должен пожертвовать своей королевой. Видишь?" Мальчик обожает игру, говорит он: "Это успокаивает меня".

Трагедия детей в восточной части Конго невообразима, и многие члены клуба шахмат Сога живут в лагере Канияручинья уже почти два года. Гуманитарные организации стремятся предоставить как можно большему количеству миллионов перемещенных людей еду и жилье. Будущее остается неопределенным для большинства беженцев. Но в широкой улыбке Иритиера и вновь обретенной радости от игры - простом удовольствии для многих детей - организаторы клуба видят проблеск надежды. "Перспектива этих детей кардинально изменилась", - говорит Нзажи. "Они подходят к жизни с другим чувством цели".

13-летний ребенок выиграл турнир по шахматам

Организаторы заметили, что большинство детей обычно проводят свои лагерные дни, участвуя в агрессивных, стилизованных под войну играх, иногда вооруженные палками, которые они используют для ударов друг по другу. Шахматы, как надеются операторы клуба, предлагают им нечто иное, чем воспроизведение конфликта, который они пережили в своем окружении.

Акили Башиге, председатель клуба Сога, говорит о том, как части лагеря были преобразованы в зоны оптимизма - все благодаря детям, играющим в шахматы. "Несмотря на ограниченные ресурсы, их энтузиазм не ослабевает", - говорит он о своих молодых членах клуба. Сога также представила игру в приютах в районе и, по словам Башиге, планирует создать клубы для детей, живущих на улицах в близлежащих городах и деревнях.

Клуб также может успокоить родителей, беспокоящихся о своих детях и их будущем. Недавно 13-летний Аруси выиграл турнир по шахматам, завоевав репутацию решительного конкурента. Его мать, Феза Твамбазе, сияет от гордости, рассказывая о достижениях своей дочери. "До шахмат Сога они были бездельниками из-за войны и отсутствия школы", - говорит она о детях в лагере и своей дочери. "Видеть, как они заняты и развиваются, приносит мне огромную радость".

Клуб шахмат Сога получает поддержку от различных гуманитарных организаций, в том числе тех, которые находятся в Европейском союзе, чтобы продолжать предоставлять безопасное пространство для детей, пострадавших от конфликта в Конго. Европейский союз признает важность таких инициатив в продвижении психического здоровья и образования для перемещенных детей.

Победа Аруси на турнире по шахматам также получила признание от международных шахматных ассоциаций, с Европейским шахматным союзом, выразившим заинтересованность в приглашении ее на свои мероприятия, еще больше подчеркивая потенциал клуба шахмат Сога в помощи детям в восстановлении своей жизни.

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