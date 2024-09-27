Молодой взрослый начинает судебные действия в отношении знаменитой сферы 50-50 Шохея Отани, целью которого является прекращение ее продажи.

19 сентября звезда ЛА Доджерс установила новый рекорд, отправив свой 50-й хоум-ран и украдя 50 баз в доминирующей победе со счетом 20:4 над Майами Марлинс.

Этот исторический сувенир был выставлен на аукцион компанией Goldin с начальной ставкой в $500,000 и опцией частной покупки в $4,5 миллиона. Аукцион должен был начаться в пятницу в полдень по восточному времени и завершиться 16 октября.

Однако 18-летний Макс Матус подал в суд на 11-й окружной суд Флориды, утверждая, что он является законным владельцем мяча и потребовал "временного запрета" на его "скрытие, похищение или продажу".

В иске утверждается, что Матус присутствовал на матче Доджерс против Марлинс, чтобы отметить свой 18-й день рождения, и успешно поймал мяч. Однако в жалобе утверждается, что Крис Бела́нски, один из трех ответчиков наряду с Goldin и Кельвином Рамиресом, каким-то образом зажал руку Матуса между ног и отобрал "мяч 50/50" у него из левой руки.

В иске также говорится, что Бела́нски силой завладел мячом и был выведен из трибун охраной с мячом Матуса в руках.

В иске прилагается видеодоказательство со стороны зрителей, показывающее, как Бела́нски выхватывает мяч из рук Матуса.

Как указано в иске, Бела́нски и Кельвин Рамирес объявили в соцсетях о своих планах продать мяч.

Представители Матуса заявили CNN, что Матус утверждает: "У меня был мяч в руке".

Джон Ууста́л, основатель юридической фирмы, представляющей Матуса, прокомментировал: "Это не какой-то случай в футболе, где закон не применяется из-за взаимного согласия игроков причинить друг другу физический вред. Как только фанат завладевает мячом, другой фанат не может претендовать на него силой. Макс - школьник, и это был его день рождения. Более сильный и старший человек не может отнять мяч, заявляя, что он теперь принадлежит ему".

CNN связалась с представителями Goldin и Бела́нски, но не смогла сразу связаться с Рамиресом.

В иске утверждается, что Матус понес бы "невосполнимый ущерб", если бы мяч "50/50" был продан, так как это "неповторимый уникальный экземпляр".

"После продажи (Матус) не сможет его вернуть, и никакая денежная компенсация не сможет служить адекватной заменой".

Ситуация напоминает инцидент с мячом, который был запущен на 73-й хоум-ран Барри Бондса в 2001 году.

Алекс Попов смог поймать мяч перчаткой во время суматохи, но later заявил, что был ограблен Патриком Хайаши. Хайаши затем продал мяч, что привело к судебному разбирательству, которое закончилось продажей по решению суда и продажей комиксу создателю Тодду МакФарлейну за $450,000.

Несмотря на продолжающийся аукцион исторического мяча "50/50", 18-летний фанат Макс Матус настаивает на том, что он является его законным владельцем из-за спортивной ошибки во время матча.

Судебный процесс вокруг мяча "50/50" напоминает подобные правовые баталии, такие как та, что произошла с мячом Барри Бондса, который был запущен на 73-й хоум-ран.

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