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Молодой взрослый на крыше метро, причиняя вред пассажирке

Молодой человек прыгает с платформы S-Bahn, травмирует женщину внизу; власти задерживают подозреваемого, ссылаясь на "самую серьезную угрозу для жизни".

 and  Alex Stellmacher
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Несдержанный 19-летний серфер из Сан-Франциско повредил женщину во время запрыгивания на платформу...
Несдержанный 19-летний серфер из Сан-Франциско повредил женщину во время запрыгивания на платформу и был пойман.Serialize() объездчицей, пытаясь убежать.

- Молодой взрослый на крыше метро, причиняя вред пассажирке

Немецкие правоохранители расследуют инцидент, в котором молодой человек якобы травмировал женщину во время езды на крыше поезда. 19-летний подозреваемый якобы спрыгнул с крыши поезда на станции Йоркштрассе в Берлине, ударив 31-летнюю женщину по голове и плечу, сообщают полицейские.

Пострадавшая женщина погналась за подростком и удерживала его до прибытия медицинской помощи. Женщине оказали первую помощь на месте. Полиция сочла действия подростка "крайне опасными" и начала расследование в отношении обвинений в причинении телесных повреждений. Кроме того, ему придется отвечать за нарушение правил железнодорожного движения.

Стоит отметить, что в июле этого года 18-летний любитель "управления" У-Bahn получил серьезные травмы на станции Варшауэрштрассе в Берлине, после того как застрял на металлической конструкции у края платформы и упал на рельсы. В мае 2020 года безжизненное тело 19-летнего молодого человека было найдено на S-Bahn в Берлине-Целендорф.

Федеральная полиция предупреждает против "серфинга" на поездах

Федеральная полиция Германии решительно призывает воздержаться от вхождения в зону движения поездов, ссылаясь на риски, связанные с операциями поездов и незаконным вхождением на железнодорожные транспортные средства. "Любой, кто входит на вагоны поездов, берет на себя огромный риск".

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