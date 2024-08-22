- Молодой взрослый мужчина, 19 лет, найден в машине после нападения на женщину.

19-летний молодой человек в настоящее время содержится под стражей после жестокого нападения на женщину в центре Ашаффенбурга. Полиция подозревает его в сексуальных домогательствах и тяжких телесных повреждениях. Как сообщают правоохранительные органы и прокуроры, молодой человек, по их мнению, напал и причинил вред 31-летней женщине на прошлой неделе.

Жители соседних домов якобы слышали интенсивное нападение на женщину поздно ночью 15 августа и связались с властями. К сожалению, когда полиция прибыла на место происшествия, как жертва, так и подозреваемый уже исчезли. 31-летняя женщина впоследствии сообщила об изнасиловании в полицию. Свидетельства двух очевидцев привели следователей к подозреваемому. Он был арестован полицией в среду.

Подозреваемый, арестованный в Ашаффенбурге, родом из Нидерландов. Во время расследования было установлено, что подозреваемый ранее жил и работал в городе в Нидерландах.

Читайте также: