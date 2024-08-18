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Федеральные земли ГерманииНовостиСтеклянные изделия из стекла

Молодой взрослый бросает полупустую кружку пива в сторону патрульной машины полиции

Настроение его было вызывающим, он держал кружку пива в руке. Пребывание этого человека на фестивале в замке Аулендорф завершилось в тюремной камере.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Взволнованный и опьяневший мужчина якобы швырнул полупустой бокал пива в сторону полицейского...
Взволнованный и опьяневший мужчина якобы швырнул полупустой бокал пива в сторону полицейского автомобиля

- Молодой взрослый бросает полупустую кружку пива в сторону патрульной машины полиции

18-летний молодой человек, предположительно находясь под воздействием алкоголя и в ярости, метнул наполовину выпитую кружку пива с силой в полицейскую машину в Аулендорфе. Его опьянение и агрессивное поведение привели к тому, что он оказал сопротивление при аресте, в результате чего был заключен под стражу. Как сообщается, ему теперь грозит несколько обвинений помимо расходов на содержание в тюрьме. Объявление также упоминает о продолжающемся расследовании степени ущерба автомобилю. Дверь полицейской машины сейчас имеет значительную вмятину, но к счастью, не было сообщений о травмах.

Инцидент произошел, когда полицию вызвали из-за беспорядков, вызванных поздней ночной вечеринкой после фестиваля в замке Аулендорф. При их прибытии собралась толпа, и 18-летний молодой человек неожиданно бросился к полицейской машине, где сидели офицеры. После броска кружки пива он попытался сбежать.

Полицейские офицеры должны были быть осторожными при обращении с стеклом полицейской машины из-за значительной вмятины, причиненной брошенной кружкой. Несмотря на повреждения, стекло полицейской машины смогло предотвратить порезы от разбитого стекла, которые могли бы травмировать офицеров.

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Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
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