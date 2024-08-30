Молодой взрослый, 18 лет, обеспечивает первую победу Германии на Паралимпийских играх

Мауриц Ветекам, 18-летний пловец, был шокирован, увидев на табло результат 'бронза' - его первая медаль на международном соревновании. Это достижение было достигнуто на второй день Паралимпиады в Париже, сделав его первым немецким спортсменом, завоевавшим медаль. Дух побед немецких спортсменов уже проявляется на ранних этапах Игр.

Соревнуясь в категории SB9 на дистанции 100 метров брассом, Ветекам побил свой собственный рекорд времени 1:07.04, но финишировал третьим, уступив 1.76 секунд победителю, Стефано Raimondi из Италии. "Это моя первая медаль и первая для нашей команды. Это фантастическое чувство. Я никогда не получал такой поддержки раньше", - сказал радостный Ветекам. Это достижение было значимым для него, так как он соревнуется с левой рукой, и ранее выигрывал серебро на чемпионатах мира 2022 и 2023 годов.

Дуэт по настольному теннису Валентин Баус и Томас Шмидбергер стремятся к золоту. Они победили команду Турции по MD8 категории, обыграв их в напряженном полуфинале со счетом 3:2 на арене Sud 4 в Париже. Эта победа гарантирует им место в финале в субботу в 14:00. "Это была еще одна напряженная игра", - сказал Шмидбергер. К сожалению, Сандра Миколошек и Томас Брюхле проиграли в четвертьфинале смешанных doubles, не оправдав свой статус фаворитов.

Сложности для других спортсменов

Перед медалью Ветекама Таня Шольц столкнулась с трудностями из-за низкой температуры воды. "Ожидание на стартовом блоке было слишком долгим, затем спастичность вернулась сразу, что было довольно разочаровывающим", - поделилась 40-летняя спортсменка. В итоге она заняла шестое место в категории S5, упустив медаль всего на пять секунд. Верена Шотт почувствовала влияние своей шестинедельной болезни на дистанции 200 метров комплексное плавание и заняла седьмое место.

Борис Николи, Анита Рагуваран и команда по бадминтону Рик Корнелл Хеллманн и Томас Вандшнейдер были выбиты после предварительных раундов. Шансы немецкой команды по ручному rugby на выход в раунды плей-офф неопределенны после их поражения от Канады со счетом 47:54. Женская команда по ручному баскетболу потерпела тяжелое поражение в своем первом матче против США, проиграв со счетом 73:44.

На единственном немецком финале в открывающем событии по легкой атлетике на стадионе de France спринтер Изабелла Фёрдер заняла восьмое место на дистанции T35 100 метров, упустив медаль более чем на две секунды. С другой стороны, женская четверка, включающая двукратную олимпийскую чемпионку Катрин Марчанд, и мужская пара Яна Хельмиха и Хермине Крумбеин, вышли в финал своих соответствующих дисциплин по гребле на водном стадионе Вайер-сюр-Марн, которые состоятся в воскресенье.

Бронзовая медаль Ветекама на Паралимпиаде не единственное достижение немецких спортсменов; дуэт по настольному теннису Валентин Баус и Томас Шмидбергер стремятся к золоту в своей категории и вышли в финал.

Несмотря на трудности, некоторые немецкие спортсмены, такие как Таня Шольц и Верена Шотт, смогли принять участие, с Шольц, занявшей шестое место в категории S5, всего на пять секунд упустив медаль.

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