Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиПаралимпийские игры

Молодой взрослый, 18 лет, обеспечивает первую победу Германии на Паралимпийских играх

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут

Молодой взрослый, 18 лет, обеспечивает первую победу Германии на Паралимпийских играх

Мауриц Ветекам, 18-летний пловец, был шокирован, увидев на табло результат 'бронза' - его первая медаль на международном соревновании. Это достижение было достигнуто на второй день Паралимпиады в Париже, сделав его первым немецким спортсменом, завоевавшим медаль. Дух побед немецких спортсменов уже проявляется на ранних этапах Игр.

Соревнуясь в категории SB9 на дистанции 100 метров брассом, Ветекам побил свой собственный рекорд времени 1:07.04, но финишировал третьим, уступив 1.76 секунд победителю, Стефано Raimondi из Италии. "Это моя первая медаль и первая для нашей команды. Это фантастическое чувство. Я никогда не получал такой поддержки раньше", - сказал радостный Ветекам. Это достижение было значимым для него, так как он соревнуется с левой рукой, и ранее выигрывал серебро на чемпионатах мира 2022 и 2023 годов.

Дуэт по настольному теннису Валентин Баус и Томас Шмидбергер стремятся к золоту. Они победили команду Турции по MD8 категории, обыграв их в напряженном полуфинале со счетом 3:2 на арене Sud 4 в Париже. Эта победа гарантирует им место в финале в субботу в 14:00. "Это была еще одна напряженная игра", - сказал Шмидбергер. К сожалению, Сандра Миколошек и Томас Брюхле проиграли в четвертьфинале смешанных doubles, не оправдав свой статус фаворитов.

Сложности для других спортсменов

Перед медалью Ветекама Таня Шольц столкнулась с трудностями из-за низкой температуры воды. "Ожидание на стартовом блоке было слишком долгим, затем спастичность вернулась сразу, что было довольно разочаровывающим", - поделилась 40-летняя спортсменка. В итоге она заняла шестое место в категории S5, упустив медаль всего на пять секунд. Верена Шотт почувствовала влияние своей шестинедельной болезни на дистанции 200 метров комплексное плавание и заняла седьмое место.

Борис Николи, Анита Рагуваран и команда по бадминтону Рик Корнелл Хеллманн и Томас Вандшнейдер были выбиты после предварительных раундов. Шансы немецкой команды по ручному rugby на выход в раунды плей-офф неопределенны после их поражения от Канады со счетом 47:54. Женская команда по ручному баскетболу потерпела тяжелое поражение в своем первом матче против США, проиграв со счетом 73:44.

На единственном немецком финале в открывающем событии по легкой атлетике на стадионе de France спринтер Изабелла Фёрдер заняла восьмое место на дистанции T35 100 метров, упустив медаль более чем на две секунды. С другой стороны, женская четверка, включающая двукратную олимпийскую чемпионку Катрин Марчанд, и мужская пара Яна Хельмиха и Хермине Крумбеин, вышли в финал своих соответствующих дисциплин по гребле на водном стадионе Вайер-сюр-Марн, которые состоятся в воскресенье.

Бронзовая медаль Ветекама на Паралимпиаде не единственное достижение немецких спортсменов; дуэт по настольному теннису Валентин Баус и Томас Шмидбергер стремятся к золоту в своей категории и вышли в финал.

Несмотря на трудности, некоторые немецкие спортсмены, такие как Таня Шольц и Верена Шотт, смогли принять участие, с Шольц, занявшей шестое место в категории S5, всего на пять секунд упустив медаль.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Германия: Морис Ветекам завоевал третье место.
Спорт

Участница турнира " Ветекам " завоевала бронзовые и серебряные медали в соревнованиях по настольному теннису

Водолазы могут праздновать, благодаря усилиям 18-летнего подростка. К сожалению, женская пара в настольном теннисе не смогла завоевать золото. Тем не менее, мужская пара сохраняет надежду на триумф на Паралимпиаде.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Соперник Ветекам завоевал бронзовую и серебряную медали в соревнованиях по настольному теннису
Спорт

Соперник Ветекам завоевал бронзовую и серебряную медали в соревнованиях по настольному теннису

Пловцы могли порадоваться благодаря достижению 18-летнего. К сожалению, женская пара по�ность не удалось завоевать золото в настольном теннисе на Паралимпиаде. Тем не менее, мужская пара сохраняет надежды на паралимпийские победы.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.
Федеральные земли Германии

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.

Фортуна Дюссельдорф за несколько дней до дедлайна трансферов оформила три зарубежных приобретения. Все новички являются ранее зарубежными игроками, один из них присоединился к команде на условиях аренды.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.
Федеральные земли Германии

Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.

Ранее считавшийся лучиком оптимизма в ФК Аугсбург, Никлас Дорш возвращается в свой бывший клуб. Клуб временно подписал услуги нигерийского игрока сборной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
В автобусе произошла авария, в результате которой пострадали люди, а нападение на них было опасным
Панорама

В автобусе произошла авария, в результате которой пострадали люди, а нападение на них было опасным

После недели после инцидента в Солингене женщина с ножом напала на людей на автобусе, который направлялся на городской праздник в Зигене.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Записанный звук немецкого военного самолета в атмосфере Ньямби
Главные темы

Возвращение последнего немецкого военного персонала из Нигера в Германию

После прощания с Нигером, последняя немецкая группа военных, находившихся там, вернулась на родину. Последний взвод из 60 солдат покинул немецкую авиационную базу в Ниамее в 9:00 в пятницу утром, добравшись до своей базы в Вunseтoorf к 18:30 по данным командования немецких вооруженных сил...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно