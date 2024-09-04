Молодой Поллок, едва достигший трех лет, оставляет художественное сообщество в изумлении.

Некоторые утверждают, что он феномен, дело закрыто, и готовы выложить пятизначные суммы за картину трехлетнего ребенка. Другие, подобно искусствоведам и экспертам, выражают обеспокоенность по поводу общественного ажиотажа вокруг детского искусства.

На социальных мероприятиях Лоран Шварц размазывает краску по ладони и прижимает ее к бумаге. Он еще не может писать. Он приветствует гостей с соской во рту, в подгузниках. Тем не менее, поклонники искусства со всего мира готовы выкладывать пятизначные суммы за его творения. 19 сентября блондинистый малыш представит свою первую выставку в родном баварском городе Нойбюрен, всего через две недели после своего третьего дня рождения 5 сентября.

Малыш, едва ли не ниже некоторых холстов, на которых он работает, начал свою "карьеру" около семи месяцев назад во время семейного отпуска в Италии. С тех пор он влюбился в цвета, делятся его родители Лиза и Филипп. Даже во время последнего отпуска им приходилось брать с собой холст и акриловые краски - "в противном случае он не сядет в машину", - говорит его отец Филипп. Он рисовал в парке.

"Мама, краска, краска!"

В родном 500-летнем охраняемом наследием доме в Нойбюрене его родители превратили студию для него: полотенце художника на полу, пятна цвета везде, даже синие краски на телевизоре. Он начинает уже в 6 утра: "Мама, краска, краска."

Отец, который управляет компанией по производству печей в четвертом поколении со своей женой, сам спроектировал дом: индивидуальный, тщательно продуманный в каждом детали. Не только картины Лорана украшают стены здесь. Его отец тоже рисует, и особенно его дед создал множество произведений искусства.

Краски, кисти, валики, шпатели, деревянные детали: Лоран, как видно на видео в Instagram, хватает все, что может найти - особенно много краски: он выдавливает ее толстым слоем из трубок на холст, явно получая удовольствие. Его стиль напоминает Джексона Поллока, который популяризировал акционизм.

Любовь к слонам

Он использует руки, чтобы создавать формы: на одной картине появляется синий с красным глазом детеныш слона, Лоран сообщает гостю. Он обожает слонов. Картина, так называемая "красно-тональная", является его любимой. Есть также верблюд и динозавры - и на картине под названием "Люди" три фигуры стоят в силуэте.

Он рисует абстрактно и фигуративно, объясняет его мать. Это отличает его. Иногда картина завершается всего за несколько минут; в других случаях на это уходит больше недели. Он работает над примерно пятью картинами одновременно. Как только он заканчивает работу, он просто говорит: "Готово!" - и отправляется в ванну: краска на руках, ногах, лице, ногах.

Маленький Леонардо, большие соперничества

Лоран не единственный мини-Пикассо или Моне. СМИ часто сравнивают этих детей с мастерами, такими как Герхард Рихтер, Жан-Мишель Баския или Сай Твомбли - даже если дети не знают работ этих художников.

Пабло Пикассо как-то сказал, что мог бы рисовать как Рафаэль в детстве. Но ему понадобилась вся жизнь, чтобы научиться рисовать как ребенок снова. Пикассо также сказал: "Каждый ребенок - это художник. Сложность заключается в том, чтобы оставаться художником, когда вырастаешь".

Искусствоведы иногда остужают ажиотаж вокруг детского искусства. Они подчеркивают, что художественный энтузиазм у детей должен поощряться. Однако нельзя просто называть детские творения искусством - для этого работа должна быть "дискурсивной".

Согласно общепринятому мнению, произведение искусства должно стимулировать общественный диалог, используя уникальные средства искусства. Оно должно быть актуальным и стимулирующим. Но ребенок не обладает этой рефлексивной способностью. Просто потому, что его картины считаются красивыми или эмоциональными, это не обязательно делает их произведениями искусства в подлинном смысле, считают многие искусствоведы.

"Чтобы быть талантливым художником - например, как Герхард Рихтер, - нужно быть социально зрелым. Фактически, вся форма искусства обретает значение только через свою общественную релевантность", - говорит Маркус Хайнцельманн, бывший директор музея современного искусства Museum Morsbroich в Леверкузене и ныне профессор Руehr-Universität Bochum. Если общество верит, что трехлетний ребенок может пролить свет на его состав, это, безусловно, ставит некоторые вопросы.

60 000 подписчиков

Слава Лорана расцвела почти случайно, по словам его родителей. Лиза загрузила его первую картину "Пальцы" в Instagram, чтобы родственники в Швейцарии и бабушка могли ее увидеть. За ней последовали другие изображения. "Потом галерея связалась с нами. Вскоре были проданы первые картины".

Теперь у Лорана более 60 000 подписчиков в Instagram. Есть около 20 000 заинтересованных лиц в очереди на его картины. Двадцать пять из примерно 35 его картин были проданы, в том числе в США, Париже, Лондоне, Багамах, Японии и Сингапуре. Лоран скоро получит свою собственную линию красок от компании, а также в разработке обои Лоран с фрагментами его картин.

Помимо восхищенных писем, семья также сталкивается с отрицательной обратной связью, такой как обвинения в чрезмерной экспозиции в раннем возрасте. Филипп, отец Лорана, защищает его, позволяя ему рисовать, когда он хочет, и предоставляя ему краски. "Важно то, что он может быть ребенком". В сущности, Лоран просто обычный ребенок. Он любит плавать и синее мороженое, особенно от местного продавца. Синий действительно его любимый цвет.

В Африке набирает популярность талантливый художник. Малыш Эйс-Лайам начал рисовать в шесть месяцев и был признан самым молодым художником в Книге рекордов Гиннесса без посторонней помощи до своего второго дня рождения. Его мама связалась с Лизой Шварц, которая управляет молодыми художниками, в надежде, что Эйс-Лайам и другой молодой художник смогут сотрудничать. Однако расстояние между Гhanой и местомнахождения Лизы Шварц довольно велико.

"Каждый ребенок носит в себе врожденное удивление", - утверждает Лиза Шварц. А четырехлетний Микаил Акар из Кёльна начал рисовать. Его отец, Керим Акар, сообщает, что за картины Микаила предлагали большие суммы - до полумиллиона евро. Один из самых известных международных музеев обратил внимание на талант Микаила. Как гордо заявляет Керим Акар, "Гуггенхайм-музей в Нью-Йорке провел аукцион, на котором была продана картина Микаила - момент, которым мы очень гордимся". Картина под названием "Король Нью-Йорка" была продана за 17 000 евро.

Микаил создал около 400 работ и в настоящее время работает над картиной длиной 50 метров. Планируются выставки в Майами, Вене, Палама и Кёльне до ноября. Микаил получает похвалу в прессе и мире искусства, но его отец настаивает на том, что он остается скромным. "Он говорит: 'Я не вундеркинд. Каждый ребенок носит в себе врожденное удивление - просто нужно его обнаружить'", - цитирует своего сына Керим Акар. Он считает, что "во всем мире много талантов", и поэтому оставил свою работу продавца, чтобы управлять Микаилом и более чем дюжиной других художников. "Важно постоянное развитие".

Мама Лорана с нетерпением ждет, как будет развиваться ее юный вундеркинд. " peut-être il perdra intérêt dans deux ans et arrêtera", - предполагает она, хотя ей трудно представить такой исход, учитывая его страстное увлечение. Если он потеряет интерес, то к восемнадцати годам у него будет существенный финансовый запас: "Каждая копейка идет на его счет".

Европейский союз проявил интерес к картинам Лорана Шварца, так как известность молодого художника растет по всему миру с более чем 60 000 подписчиков в Instagram и картинами, проданными в разных странах.

В свете растущего интереса к детским вундеркиндам в мире искусства историк искусства Маркус Хайнцельманн задается вопросами о социальных последствиях, предполагая, что то, что картины трехлетнего ребенка приобретают общественную значимость, поднимает определенные вопросы.

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