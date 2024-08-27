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Шитаал Деви: Лучник, преодолевающий трудности

Личный путь этой индийской спортсменки поистине поразителен. Родившись с фокомелией, что лишило ее рук, она почти не позволила этому помешать своей страсти к стрельбе из лука. Напротив, это только укрепило ее решимость.

Деви разработала уникальный метод стрельбы из лука. Сначала она поднимает стрелу ногой, затем надевает пояс, в который вставляет стрелу над правым плечом. После того, как она наводит прицел на цель, она резко откидывается назад верхней частью тела и выпускает стрелу. Обычно она летит в цель на расстоянии 50 метров, часто попадая в центр.

На Азиатских Параиграх 2022 года Деви сделала историю, набрав шесть подряд десяток, что является рекордом в стрельбе из лука, и завоевала золотую медаль. Годом ранее она завоевала серебро на Чемпионате мира по пара-архирии в Пльзене, Чехия, против турецкой спортсменки Ознур Чюре. Более того, она начала заниматься этим видом спорта всего за 11 месяцев до того, как завоевала свою вторую медаль на Парамирских чемпионатах. Как вице-чемпионка, она квалифицировалась на Паралимпийские игры 2024 года в Париже. Ее амбиции в Париже еще больше.

Стремиться к золоту на Паралимпийских играх

С неуклонной решимостью Деви неустанно тренируется ради своих побед. Видео на YouTube, рассказывающее о ее истории, показывает, как она регулярно стреляет из лука, поднимается по лестницам, тренирует ноги в тренажерном зале – даже в поздние ночные часы. Настойчивость Деви принесла ей признание. Азиатский паралимпийский комитет назвал ее лучшим молодым спортсменом года 2023 года. Кроме того, правительство Индии наградило ее премией Арджуны за исключительные спортивные достижения.

На Паралимпийских играх Деви стремится к своей следующей победе. Соревнуясь в открытом классе с композитным луком, она в настоящее время занимает первое место в мировом рейтинге женщин. BBC цитирует ее: "Меня мотивирует выиграть золото". Посмотрев на медали, которые она уже завоевала, она находит мотивацию для завоевания большего. "Я только начала", – говорит она.

Паралимпийские игры в Париже начнутся 28 августа с церемонии открытия в 8 часов вечера и закончатся 8 сентября. В соревнованиях примут участие более 4400 спортсменов из 184 делегаций. Среди них Шитаал Деви, и несмотря на свой молодой возраст, она с уверенностью представляет собой сильного претендента на медаль.

Источник: BBC

ПаSSION Шитаал Деви к спорту, в частности к стрельбе из лука, привела ее к успеху, преодолевая трудности своей инвалидности. Ее следующая большая цель – участие в категории 'Спорт' на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Признанная за свои достижения, Деви была названа лучшим молодым спортсменом года Азиатским паралимпийским комитетом и награждена премией Арджуны правительством Индии за исключительную спортивную форму в 'Спорт'.

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