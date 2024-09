- Молодой человек убивает четырех человек в американском учебном заведении.

14-летний подросток нажал на курок в школе в Джорджии, оставив не менее четырех человек мертвыми. Среди жертв были двое учеников и двое учителей, как сообщил Крис Хойси из местного следственного отдела. После этого ужасного инцидента в Виндере, близ Атланты, девять других человек получили ранения.

Стрелявшим оказался ученик из школы Апалачикола. Его быстро задержали правоохранительные органы, и он был допрошен полицией. Причины этого поступка не были раскрыты правоохранительными органами.

В трогательном заявлении шериф округа Барроу Джуд Смит сказал: "Любовь победит над этой тьмой". Подчеркивая, что ненависть не победит в их сообществе, он описал инцидент, произошедший утром в среду, как проявление зла.

Подросток был обезврежен школьным офицером, который, как считается, почувствовал приближающуюся стычку. Вместо того чтобы вступать в борьбу, подросток опустился на пол и сдался. На место прибыли подкрепления, которые помогли справиться с ситуацией. Правоохранительные органы объявили, что 14-летнего подозреваемого будут судить за убийство как взрослого.

Одноклассник стрелка описал его как замкнутого. "Он держался сам по себе", - сказал CNN. Пропуски занятий были для него привычным делом. Другой ученик сказал: "Были крики". Сначала она не обратила на них внимания, но они становились все громче.

После инцидента ученики школы собрались в своих классах, а затем перешли на стадион школы.

Множество вопросов остаются без ответа

В связи с многочисленными нерешенными вопросами школы в округе были закрыты до конца недели.

Перед страшным событием якобы поступали угрожающие звонки. Правоохранительные органы отказались подтвердить эти утверждения. По словам шерифа Смита, нет очевидной личной связи между стрелком и жертвами.

Стрельба в США - печальная реальность повседневной жизни. Оружие легко доступно и распространено.incidents of violence, particularly on a larger scale, such as those in schools, supermarkets, nightclubs, or crowded venues, often provoke debates over tighter gun control. However, this has yet to yield substantial results.

Политические лидеры выражают недоверие

В сообщении президент США Джо Байден и его жена Джилл сказали: "Ученики по всей стране теперь учатся прятаться и укрываться вместо того, чтобы учиться читать и писать. Это больше не должно быть нормой". Байден вновь призвал запретить assault weapons.

Подобным образом вице-президент США Камала Харрис выразила свои чувства. "Идея, что в этой стране, в Соединенных Штатах Америки, родители вынуждены жить в постоянном страхе, задаваясь вопросом, выживет ли их ребенок в школьный день, просто разбивает сердце", - сокрушалась Харрис.

Трамп, республиканский оппонент Харрис, написал в Truth Social, своей онлайн-платформе: "Эти невинные дети были жестоко похищены у нас безумным маньяком". Восьмидесятилетний Трамп баллотируется на пост президента на выборах 5 ноября.

По данным некоммерческой организации Gun Violence Archive, более 11 500 человек погибли в результате огнестрельного оружия в США в этом году, не считая самоубийств.

Трагический инцидент в школе Апалачикола был квалифицирован как преступление, и 14-летний подозреваемый предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Инцидент вызвал волну вопросов и усилил дискуссии о контроле над оружием в Соединенных Штатах, учитывая высокий уровень смертей, связанных с огнестрельным оружием, ежегодно.

