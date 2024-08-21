По вдоль трассы B465 - Молодой человек трагически погиб в автомобильной аварии в пределах графства Равенсбург.

На трассе Б465, недалеко от Леуткирха вблизи Равенсбурга, 19-летний молодой человек трагически погиб. По данным полиции, он пытался обогнать другое транспортное средство в мокрых условиях и потерял контроль над своим автомобилем. В результате его автомобиль вылетел вправо и ударился о дерево боком. Спасатели извлекли молодого человека из автомобиля, но, к сожалению, он скончался от полученных травм на месте происшествия.

К месту происшествия были направлены вертолет скорой помощи и специалист по управлению кризисными ситуациями. Проезжую часть Б465 между Дипольдсхофеном и Райхенхофеном временно перекрыли.

Между тем, чуть позже на дороге произошла еще одна авария. 20-летний водитель въехал в автомобиль 55-летнего водителя. По данным полиции, оба водителя получили легкие травмы.

Несмотря на трагическое происшествие на трассе Б465, похороны молодого человека прошли с большим почтением в Церкви Святой Троицы в Леуткирхе. В этом же городе его скорбящая семья нашла утешение и поддержку в близком сообществе.

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