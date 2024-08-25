- Молодой человек получил травму в результате аварии с участием двух автомобилей.

В результате ДТП, произошедшего в Ункеле, частично входящего в район Нойвид, пострадал 4-летний мальчик. По данным полиции, 22-летняя женщина, поворачивая на Б42 с боковой улицы, столкнулась с семейным автомобилем, в котором находились трое детей. В результате ДТП 4-летний мальчик получил травмы и был доставлен в детскую больницу. Его сестра, 9-месячная девочка, и брат, 2-летний мальчик, также были доставлены в больницу для обследования. 22-летняя водительница также пострадала. Оба автомобиля были полностью повреждены. Дорога была временно закрыта.

ДТП привело к значительному ущербу для обоих автомобилей и травмам нескольких человек, в том числе 4-летнего мальчика и 22-летней водительницы. Такие инциденты подчеркивают важность внимательного вождения и соблюдения мер безопасности на дороге.

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