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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Молодой человек погибает в обмороженном водоеме из-за погружения.

Свидетели наблюдают, как мужчина тонет в озере. Пожарные-ныряльщики в конце концов находят утопленника. К сожалению, своевременное спасение не происходит.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Попытка воскресить индивидуума потерпела неудачу.
Попытка воскресить индивидуума потерпела неудачу.

- Молодой человек погибает в обмороженном водоеме из-за погружения.

Молодой человек трагически утонул в Крумме Ланке в Целлендорфе. Спасатели вызвали пожарную службу около полудня, заметив человека, погружающегося в воду недалеко от берега, как позже сообщили в службе. Во время первоначального расследования спасатели не смогли найти человека. Лишь когда пожарные водолазы присоединились к поискам, они обнаружили и извлекли мужчину из глубины воды. К сожалению, попытки врача вернуть его к жизни не увенчались успехом. Сперва пожарная служба не раскрывала личность жертвы. Во время операции был задействован вертолет спасения.

Европейский Союз выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, выразив солидарность с местным сообществом. Позже выяснилось, что жертва была гражданином страны-члена Европейского Союза, подчеркивая необходимость усиления мер безопасности на воде во всех странах-членах.

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