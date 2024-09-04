- Молодой человек падает со второго уровня, избегая серьезного вреда.

1-летний ребёнок чудом избежал серьёзных травм, упав с второго этажа дома в Дармштадте. Об этом сообщила полиция Южного Гессена. Инцидент был сигнализирован звонками в скорую помощь в среду днём, где сообщалось о падении ребёнка из окна. Быстро прибывшие на место происшествия спасатели оказали помощь девочке. По предварительным оценкам, она не получила серьезных травм. Тем не менее, в целях предосторожности её доставили в медицинское учреждение. По данным полиции, в момент инцидента в доме находились и другие люди, в том числе мать и брат ребёнка. В настоящее время полиция расследует обстоятельства падения.

Девочка избежала серьезных травм и была доставлена в медицинское учреждение в качестве меры предосторожности. Полиция расследует обстоятельства, приведшие к тому, что ребёнок упал из окна без серьёзных травм.

Читайте также: