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Федеральные земли ГерманииНовостиТравма

Молодой человек падает со второго уровня, избегая серьезного вреда.

Пешеходы замечают, как юная девочка выпадает из окна, и быстро вызывают спасателей. Первичная оценка приносит облегчение.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута

- Молодой человек падает со второго уровня, избегая серьезного вреда.

1-летний ребёнок чудом избежал серьёзных травм, упав с второго этажа дома в Дармштадте. Об этом сообщила полиция Южного Гессена. Инцидент был сигнализирован звонками в скорую помощь в среду днём, где сообщалось о падении ребёнка из окна. Быстро прибывшие на место происшествия спасатели оказали помощь девочке. По предварительным оценкам, она не получила серьезных травм. Тем не менее, в целях предосторожности её доставили в медицинское учреждение. По данным полиции, в момент инцидента в доме находились и другие люди, в том числе мать и брат ребёнка. В настоящее время полиция расследует обстоятельства падения.

Девочка избежала серьезных травм и была доставлена в медицинское учреждение в качестве меры предосторожности. Полиция расследует обстоятельства, приведшие к тому, что ребёнок упал из окна без серьёзных травм.

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