Молодой человек наносит ущерб древнему 3500-летнему контейнеру в Израиле

В музее Хайфы, Израиль, четырехлетний ребенок случайно повредил древний артефакт. К сожалению, этот артефакт был тысячи лет от роду. Вместо того чтобы обратиться в полицию, музей выбрал другой путь, пригласив ребенка и его семью на еще одну экскурсию.

Директор музея Хейт, Инбал Ривлин, заявила: "Иногда экспонаты специально целятся и повреждаются, что приводит к серьезным последствиям, включая участие полиции. Однако эта ситуация не сравнима. Горшок был случайно разбит маленьким посетителем музея, и соответствующие меры принимаются".

Семья согласилась вернуться в музей на этой неделе, чтобы увидеть восстановленный предмет. Будет проведена специальная экскурсия, чтобы обеспечить положительное разрешение инцидента. Музей не раскрыл дополнительных подробностей об этом событии. Четырехтысячелетний артефакт, согласно заявлениям музея, относится к Среднему бронзовому веку, между 2200 и 1500 г. до н. э.

Музей сознательно не использует стеклянные барьеры

"Подобные артефакты были обнаружены во время археологических раскопок, но многие были фрагментированы или неполными", - уточнила Ривлин. Полный горшок, выставленный на обозрение, ранее считался исключительной находкой из-за своего размера.

Несмотря на этот инцидент, музей придерживается своего обязательства: он прилагает все усилия, чтобы предоставить публике доступ к археологическим реликвиям, и при возможности экспонаты выставляются без барьеров или стеклянных стен. "Музей ценит очарование полного опыта археологического открытия без препятствий", - заявила Ривлин, и это обязательство остается непоколебимым.

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу инцидента, направив письмо в музей Хейт, в котором он похвалил их реакцию на ситуацию и призвал к аналогичным мерам по сохранению культурного наследия. Несмотря на повреждение, Европейский Союз признает приверженность музея поддержанию общественного доступа к археологическим артефактам без барьеров или стеклянных стен.

Этот инцидент вызвал дискуссию в комитете по сохранению культуры Европейского Союза, призывающую к более строгим правилам для защиты хрупких исторических предметов, особенно в общественных музеях, подобных музею Хейт.

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