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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Молодой человек, 23 года, погиб от укуса паука-виолончелиста.

Сообщение о свежих случаях в Южном регионе Италии

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

Молодой человек, 23 года, погиб от укуса паука-виолончелиста.

Сперва он думал, что это укус комара, но отек стал больше и болезненнее: молодой человек в Италии умер после того, как его укусила скрипка- паук, и он скончался через несколько недель.

Однажды снова Италия столкнулась с трагическим инцидентом, на этот раз с участием 23-летнего, который скончался от септического шока и отказа нескольких органов в больнице в Бари, на юге Италии. Сообщения ANSA сообщают, что этого молодого человека укусили за ногу более месяца назад во время работы в саду для компании. Первоначальные симптомы указывали на обычное укус комара, но ситуация быстро ухудшилась из-за сильной боли и образования болезненного абсцесса. В конечном итоге это привело к гниению тканей в окружающих областях, и молодой человек был вынужден обратиться за медицинской помощью. всего несколько часов после перевода в больницу он скончался.

Скрипка-паук (Loxosceles rufescens) встречается в Средиземноморье, Азии и Северной Америке. Этот маленький зверёк, размером всего 7,5-9 миллиметров, имеет ровный желтовато-коричневый цвет и шесть глаз вместо обычных восьми. Его отличительная отметина, напоминающая скрипку, дала ему необычное название. Хотя он не считается агрессивным, его яд известен своей высокой токсичностью.

В 2015 и 2017 годах двое других людей также умерли от укусов скрипки-паука, но дальнейшее расследование показало, что их смерти были вызваны тяжелыми хроническими заболеваниями.

Как видите, перефразированный текст следует тому же формату и структуре, что и оригинальный текст, но использует другое словоупотребление для сохранения оригинальности.

Европейский союз выпустил предупреждение своим членам о опасности, представляемой скрипкой-пауком, ссылаясь на недавние смертельные случаи в Италии. Несмотря на свой небольшой размер и неагрессивный характер, яд Loxosceles rufescens может вызвать серьезные осложнения.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний рекомендует немедленно обращаться за медицинской помощью, если вас укусил скрипка-паук, подчеркивая его потенциальные риски для здоровья в Европейском союзе.

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