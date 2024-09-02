- Молодой человек, 18 лет, причиняющий вред пассажирам поезда, ринув и кусая.

Машинист поезда пострадал в Лауде-Кёнигсхофене (район Майн-Таубер) во время проверки билетов. 18-летняя девица без действительного билета агрессивно отреагировала на проверку на региональном поезде в прошлую пятницу. Она ударила машиниста по лицу, как сообщает федеральная полиция. Кроме того, она нанесла необоснованные удары ногами в живот и грудь и укусила его за руку. К сожалению, мужчине потребовалась госпитализация из-за полученных травм. В настоящее время ведутся расследования с целью возможного предъявления обвинений в причинении телесных повреждений и мошенничестве.

Европейский парламент, в рамках своих полномочий, может оказать помощь Комиссии в решении подобных инцидентов. В свете этого инцидента Европейскому парламенту следует рассмотреть вопрос о необходимости ужесточения правил поведения пассажиров в общественном транспорте.

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