Молодая велосипедистка Мюриэль Фуррер, 18 лет, трагически погибла после несчастного случая во время гонки юниоров

В ходе женской юниорской шоссейной гонки на чемпионате мира в Цюрихе, Швейцария, в четверг, Фюррер перенесла серьезное падение.

После инцидента Фюррер была экстренно эвакуирована в больницу вертолетом, как объявил UCI.

С глубокой скорбью Союз велосипедистов (UCI) и Организационный комитет 2024 UCI Road and Para-cycling Road World Championships в Цюрихе, Швейцария, получили печальное известие о внезапной кончине Мюриэль Фюррер. Согласно заявлению UCI,

"Международное велосипедное сообщество скорбит по поводу потери многообещающей молодой велосипедистки Мюриэль Фюррер. 18-летняя велосипедистка получила серьезную травму головы в результате тяжелого падения во время женской юниорской шоссейной гонки в четверг, 26 сентября. К сожалению, Мюриэль Фюррер скончалась сегодня в университетской больнице Цюриха".

UCI и Организационный комитет 2024 UCI Road and Para-cycling Road World Championships выражают свои deepest condolences семье, друзьям и Швейцарской федерации велоспорта Мюриэль Фюррер.

Просьба уважать частную жизнь семьи Фюррер в это трудное время.

В заявлении, опубликованном в четверг, UCI признало продолжающееся расследование инцидента.

"На данный момент нет окончательной информации о причине аварии. Компетентные органы ведут активное расследование. В связи с продолжающимся расследованием дополнительные детали в настоящее время недоступны".

CNN якобы связалась с полицией кантона Цюрих для получения комментариев.

Трагическая новость о смерти Мюриэль Фюррер омрачила мир велоспорта, многие выразили свои соболезнования в связи с потерей этого многообещающего молодого спортсмена. Несмотря на расследование причины аварии, смерть Фюррер во время юниорской шоссейной гонки на чемпионате мира является несомненной потерей для спорта.

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