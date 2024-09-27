Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Молодая велосипедистка Мюриэль Фуррер, 18 лет, трагически погибла после несчастного случая во время гонки юниоров

18-летняя велогонщица Мюриэль Фурре трагически скончалась в результате schweren Kopfverletzung, полученной во время гонки, как было объявлено Союзом велосипедистов (UCI) в пятницу.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Велосипедистка Мюриэль Фюррер скончалась от тяжёлой черепно-мозговой травмы после аварии во время...
Велосипедистка Мюриэль Фюррер скончалась от тяжёлой черепно-мозговой травмы после аварии во время соревнований.

Молодая велосипедистка Мюриэль Фуррер, 18 лет, трагически погибла после несчастного случая во время гонки юниоров

В ходе женской юниорской шоссейной гонки на чемпионате мира в Цюрихе, Швейцария, в четверг, Фюррер перенесла серьезное падение.

После инцидента Фюррер была экстренно эвакуирована в больницу вертолетом, как объявил UCI.

С глубокой скорбью Союз велосипедистов (UCI) и Организационный комитет 2024 UCI Road and Para-cycling Road World Championships в Цюрихе, Швейцария, получили печальное известие о внезапной кончине Мюриэль Фюррер. Согласно заявлению UCI,

"Международное велосипедное сообщество скорбит по поводу потери многообещающей молодой велосипедистки Мюриэль Фюррер. 18-летняя велосипедистка получила серьезную травму головы в результате тяжелого падения во время женской юниорской шоссейной гонки в четверг, 26 сентября. К сожалению, Мюриэль Фюррер скончалась сегодня в университетской больнице Цюриха".

UCI и Организационный комитет 2024 UCI Road and Para-cycling Road World Championships выражают свои deepest condolences семье, друзьям и Швейцарской федерации велоспорта Мюриэль Фюррер.

Просьба уважать частную жизнь семьи Фюррер в это трудное время.

В заявлении, опубликованном в четверг, UCI признало продолжающееся расследование инцидента.

"На данный момент нет окончательной информации о причине аварии. Компетентные органы ведут активное расследование. В связи с продолжающимся расследованием дополнительные детали в настоящее время недоступны".

CNN якобы связалась с полицией кантона Цюрих для получения комментариев.

Трагическая новость о смерти Мюриэль Фюррер омрачила мир велоспорта, многие выразили свои соболезнования в связи с потерей этого многообещающего молодого спортсмена. Несмотря на расследование причины аварии, смерть Фюррер во время юниорской шоссейной гонки на чемпионате мира является несомненной потерей для спорта.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

UFC достиг финансовой договорённости с предыдущими бойцами, как сообщается в документе,...
Спорт

Корпоративная организация UFC достигла соглашения на $375 миллионов в коллективном судебном процессе, поданном бывшими спортсменами.

Корпорация-владелец UFC соглашается выплатить астрономическую сумму в $375 миллионов, чтобы положить конец коллективному антимонопольному иску, который обвиняет компанию в давлении на соперников.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Нидерланды оплакивают смерть Баса ван BELLE, стоящего третьим справа.
Спорт

Велоспорт столкнулся с очередной трагической потерей перспективного молодого гонщика в течение короткого периода времени.

Велоспорт столкнулся с очередной трагической потерей перспективного молодого гонщика в течение короткого периода времени. Сегодня грустный день для голландского велоспорта. Велосипедист Бас ван Белле, выступающий за команду Wielerploeg Groot Amsterdam, ушел из жизни в возрасте 24 лет. Голландский союз велоспорта (KNWU) объявил об этом печальном известии на своем сайте. Причины

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Шуей Оhtaни разбивает двухŸгомер, тем самым становясь первым в истории Главной лиги бейсбола...
Спорт

Молодой взрослый начинает судебные действия в отношении знаменитой сферы 50-50 Шохея Отани, целью которого является прекращение ее продажи.

Подросток начал судебный процесс из-за владения бейсбольным мячом, который исторически важно подписал Сёhei Оhtani, став первым членом 50-50 клуба.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Зеленский и Харрис проводят встречу в Вашингтоне
Политика

В Покровске видеозапись показывает: "Это место превратилось в город, лишенный жизни"

В Покровске видеозапись показывает: "Это место превратилось в город, лишенный жизни" В течение нескольких недель город Покровск в Донецкой области подвергается интенсивному нападению со стороны российских военных. Большинство жителей уже покинули район. Остатки украинских сил продолжают удерживать свои позиции, так как город имеет стратегическое значение из-за присутствия важных

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
UFC достиг финансовой договорённости с предыдущими бойцами, как сообщается в документе,...
Спорт

Корпоративная организация UFC достигла соглашения на $375 миллионов в коллективном судебном процессе, поданном бывшими спортсменами.

Корпорация-владелец UFC соглашается выплатить астрономическую сумму в $375 миллионов, чтобы положить конец коллективному антимонопольному иску, который обвиняет компанию в давлении на соперников.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Фаесер, министр внутренних дел, приветствует соглашение с Турцией как существенный прогресс.
Политика

Начало первоначальных высылок в соответствии с Анкаринским соглашением о депортации

Начало первоначальных высылок в соответствии с Анкаринским соглашением о депортации Германия проводит организованные высылки турецких граждан, как сообщают источники dpa. На начальном этапе планируется выдворить около 200 человек, которые будут отправлены поэтапно специальными рейсами. Региональные администрации участвуют в процессе, собирая необходимые документы. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер признала, что

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно