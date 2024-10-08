Молодая теннисная сенсация Коко Гауфф, триумфально завоевав чемпионат Китая, открывает новую главу в книге рекордов.

Победа в двух сетах принесла 20-летней спортсменке достижение, став первой американкой, выигравшей турнир после Серены Уильямс в 2013 году. Теперь она может похвастаться восемью титулами WTA.

Также Гауфф вошла в историю WTA, став первой женщиной, выигравшей свои первые семь финалов на хардовых кортах в эпоху Открытого чемпионата.

Во время послематчевого интервью она поздравила Каролину, отметив ее возвращение на тур и восхитившись ее талантом. Затем она выразила благодарность своей команде за поддержку в течение всего сезона.

Ее доминирование было очевидно с самого начала финала, так как она быстро взяла под контроль первый сет всего за 30 минут, несмотря на недавнюю серию Муховой.

Чешская спортсменка, которая боролась с травмами в течение сезона, надеялась на успех в финале, учитывая свои недавние успешные матчи против Арины Соболенко, чемпионки US Open, и Чжэн Цинвэнь, олимпийской чемпионки.

Однако она не смогла противостоять физической силе Гауфф. Американка была превосходящей силой на протяжении всего матча, совершив всего восемь невынужденных ошибок, в то время как Мухова допустила 24.

Проблемы с подачей ненадолго вернулись в начале второго сета, позволив Муховой выйти вперед со счетом 2:0. Но Гауфф быстро отреагировала, сделав брейк и вновь взяв контроль над матчем.

Ее победа стала значительным рубежом, первым титулом за девять месяцев и после добавления Мэтта Дали в команду тренеров. Ее переход от долгосрочного тренера Брэда Гилберта был сделан в прошлом месяце.

Гилберт сыграл решающую роль в возрождении формы Гауфф в 2023 году, помог ей выиграть свой первый чемпионат Большого шлема на US Open в прошлом году и титулы в Цинциннати и Вашингтоне.

Теперь Гауфф готовится к Открытому чемпионату Китая, стремясь продолжить свой подъем в рейтинге.

Теннисные навыки Гауфф привели к тому, что она выиграла свой первый титул за девять месяцев, совершив значительное достижение в своей карьере. Эта победа также увеличила общее количество титулов WTA до девяти, демонстрируя ее мастерство в теннисе.

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