- Молодая панда процветает круглосуточно

В зоопарке Берлина два новорожденных пандят чувствуют себя прекрасно через три дня. Представитель зоопарка сообщил агентству ДПА в воскресенье, что "пандята чувствуют себя отлично, их постоянно ухаживают немецко-китайская команда панд, и они по очереди находятся с матерью".

В природе матери-панды могут успешно вырастить только одного детеныша. При рождении близнецов, что случается примерно в половине случаев, один из них погибает. Представитель зоопарка добавил, что "у нас есть шанс спасти этого малыша". Приблизительно 1800 гигантских панд осталось в дикой природе, и каждый здоровый пандят имеет большое значение.

Зоопарк сообщил, что "чтобы позволить обоим пандятам развиваться как можно более естественно, с материнским молоком и заботой, пандята по очереди находятся с матерью. Другой пандят спит в инкубаторе в это время. Как только он просыпается и хочет есть, он отправляется к Менг Менг". Эти животные едят около десяти раз в день, меняясь примерно каждые час.

Самка панд Менг Менг родила двух крошечных пандят, каждый около 14 сантиметров в длину, в четверг утром. Это был второй случай рождения близнецов панд в Германии, и было много добрых пожеланий в их первые критические дни.

Рожденные слепыми, глухими и полностью зависимыми, оба пандята должны удвоить свой вес в течение десяти дней, и к двум месяцам они должны уметь ходить. Их рацион в основном состоит из питательного пандового молока до шести месяцев, когда они начинают есть бамбук.

Подобно своим родителям, младенцы-панды принадлежат китайскому правительству, которое сдает их в аренду избранным странам в рамках того, что называется "пандой дипломатией".

Немецко-китайская команда панд тщательно ухаживает за пандятами, обеспечивая им достаточно времени с матерью. В природе матери-панды обычно уделяют внимание только одному детенышу за раз, и такое дополнительное внимание обоим новорожденным критически важно для их выживания.

Читайте также: