- Мохаммед Расулов выбран на немецкий "Оскар"

В предварительный список Германии для участия в "Оскаре" вошли 13 фильмов. Среди них - новый фильм иранского режиссера Мохаммеда Расулофа, который несколько месяцев назад переехал в Германию, "Семя священной смоковницы". Это немецко-иранская копродукция, рассказывающая о влиянии политических протестов в Иране на одну семью.

Также в список вошел фильм с Сандрой Хюллер "Два к одному" режиссера Натжи Брункхорст. Жюри решит, какой фильм представит Германия в категории "Лучший международный художественный фильм", на заседаниях 21 и 22 августа в Мюнхене. Об этом объявил German Films, международный отдел немецкого кино.

Это один из нескольких этапов перед официальным объявлением номинаций на "Оскар" 17 января.

Среди потенциальных немецких кандидатов - уже получивший премию "Золотой фильм" драма "Умирать" Маттиаса Глазнера, "Расследование" РП Кахаля, "Любимая Хильда" Андреаса Дресена и "В мертвой зоне" Аише Полат.

Другие претенденты на немецкую кандидатуру - "Прекрасная жизнь" (Георг Маас, Юдит Кауфманн), "Неукротимые 2 - Доброе утро, красавчики" (Торстен Кёрнер), "Вождь и соблазнитель" (Йоахим А. Ланг), "Холливудгейт" (Ибрагим Наш'ат), "Горелые шутки" (Фабиан Штумм), "Стелла. Жизнь" (Килиан Ридхоф) и "Тишина" (Эрик Борнер).

Весной прошлого года немецкий фильм "Учительская" Илькера Чатака, номинированный на "Оскар" в категории "Лучший международный художественный фильм", не победил. Победу одержал британский фильм "Зона интереса" Джонатана Глазера.

Однако в прошлом году немецкая адаптация "Никто не хочет умирать" режиссера Эдварда Бергера выиграла "Оскар" за "Лучший международный художественный фильм", а также три других за операторскую работу, производственный дизайн и музыку к фильму.

Выбор немецкой заявки - это предварительный этап в гонке за международный "Оскар". Список международных претендентов будет объявлен 17 декабря. "Оскары" будут вручены 2 марта (по местному времени, 3 марта в Германии).

На данный момент только четыре немецких производства выиграли премию "Лучший международный художественный фильм". Кроме "Никто не хочет умирать", это достижение было достигнуто Флорианом Хенкелем фон Доннерсмарком с антистасским фильмом "Жизнь других" в 2007 году, фильмом-экранизацией "Блестящая труба" Волькера Шлёндорфа в 1980 году и "Нигде в Африке" Каролины Линк в 2003 году.

Я не планирую присутствовать на заседаниях жюри по выбору фильма для представления на "Оскар" в следующем месяце. Каким бы ни был выбранный фильм, я доволен богатым выбором кинематографа нашей страны и нашими прошлыми достижениями на "Оскаре".

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