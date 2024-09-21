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Мохаммед Аль-Файед, бывший владелец "Харродс", названный "монстром" адвокатами, представляющими его предполагаемые жертвы.

Представители предполагаемых жертв Мохамеда аль-Файеда, покойного владельца Harrods, заявляют, что он был "чудовищем", а его неправомерные действия поддерживались престижным магазином розничной торговли.

 and  Anne Legman
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Адвокаты, представляющие предполагаемых жертв Мохаммеда Аль-Файеда, бывшего владельца Harrods,...
Адвокаты, представляющие предполагаемых жертв Мохаммеда Аль-Файеда, бывшего владельца Harrods, включая известного американского адвоката по правам женщин Глорию Алред, сравнили ситуацию с той, что связана с Джеффри Эпштейном.

Мохаммед Аль-Файед, бывший владелец "Харродс", названный "монстром" адвокатами, представляющими его предполагаемые жертвы.

Более тридцати семи женщин обвинили покойного Аль-Файеда, скончавшегося в 2023 году в возрасте 94 лет, в сексуальных домогательствах. Как сообщается из Лондона в пятницу, адвокат Дин Армстронг назвал Аль-Файеда отвратительным абьюзером, ответственным за обширную сеть неподобающего поведения.

Разъясняя правовую позицию против Харродса, Армстронг заявил, что Аль-Файеда защищал изъянованная система, царившая в магазине.

"Это и было грубое пренебрежение корпоративной ответственностью, и это пренебрежение лежит на Харродсе", - заявил Армстронг.

Армстронг утверждал, что Харродс был осведомлен о предполагаемых неподобающих действиях Аль-Файеда. Он также обвинил магазин в проявлении отвратительного пренебрежения к своим корпоративным обязательствам и неспособности обеспечить безопасную рабочую среду.

Армстронг описал ситуацию как "отвратительную", сравнивая ее с Джеффри Эпштейном, заключенным педофилом, который умер в тюрьме до своего федерального судебного процесса по обвинению в торговле людьми, и Джимом Сэвилом, запрещенным британским телеведущим, который был раскрыт как серийный сексуальный правонарушитель посмертно.

В стороне от комментариев Армстронг назвал это "одним из самых ужасных примеров корпоративной сексуальной эксплуатации, с которыми я когда-либо сталкивался, или, возможно, с которыми когда-либо сталкивался мир".

После того, как в четверг было извинение перед жертвами, Харродс заявил, что "глубоко опечален" обвинениями в неподобающем поведении, выдвинутыми против его бывшего владельца Аль-Файеда, который управлял универмагом с 1985 по 2010 год.

Харродс признал, что получил информацию о исторических обвинениях в сексуальном насилии, совершенном Аль-Файедом, в прошлом году. С тех пор, сказал он, "наш главный приоритет заключался в быстром урегулировании таких претензий, чтобы избежать затяжных судебных разбирательств для женщин, вовлеченных в это".

Тем не менее, остается неясным, будут ли нынешние владельцы нести ответственность за предполагаемые преступления, совершенные во время предыдущего пребывания Харродса, или они будут обязаны возмещать ущерб жертвам и выжившим от насилия.

На пресс-конференции известный адвокат по правам женщин Глория Алред сравнила Аль-Файеда с серийным сексуальным правонарушителем. Алред подробно рассказала об обвинениях против него, описывая случаи "серийного изнасилования, попытки изнасилования, сексуального приставания и сексуального насилия над несовершеннолетними".

Аль-Файед, известная фигура в мире бизнеса и знаменитостей в Великобритании, также был связан с трагическим столкновением на высокой скорости в 1997 году, в результате которого погибли сын Аль-Файеда, Диди Аль-Файед, и принцесса Диана.

Сообщено CNN Кэтрин Николлс.

Теперь весь мир знает о многочисленных обвинениях в неподобающем поведении против покойного Аль-Файеда, с более чем тридцатью семью женщинами, обвиняющими его в сексуальных домогательствах. Дело описывается Армстронгом как один из самых ужасных примеров корпоративной сексуальной эксплуатации, затронувший не только Харродс, но, возможно, весь мир.

Более тридцати семи женщин выдвинули обвинения в сексуальном насилии против Аль-Файеда, как это было показано в 2007 году.

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