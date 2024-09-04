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"Мое творение бесконечных глубин" или просто "Мое творение бесконечных глубин"

Прошлое главное чемпионат силовитый сезон Александра Зверева без желанного трофея Большого шлема. Его выход в четвертьфинале на Открытом чемпионате США ошеломил.

 and  Anthony Ross
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- "Мое творение бесконечных глубин" или просто "Мое творение бесконечных глубин"

Разочарование Зверева на US Open

Зверев выразил свое разочарование после того, как не смог выйти в полуфинал US Open. "Сегодня это было полностью неприемлемо для меня", - сказал 27-летний Зверев после своего поражения со счетом 6-7 (2-7), 6-3, 4-6, 6-7 (3-7) против американца Тейлора Фritца. "У меня нет объяснений прямо сейчас".

Зверев анализирует свое поражение

Олимпийский чемпион 2021 года не смог завоевать свой первый титул Большого шлема из-за своего поражения в четвертьфинале в Нью-Йорке. "Моя ракетка казалась мне чужой, никакой связи не было. Я не помню, чтобы когда-либо чувствовал себя так с моей задней рукой за всю свою карьеру", - сказал Зверев о своем коронном ударе. "Это было впервые, и я надеюсь, что в последний раз".

Ход матча

Зверев допустил больше невынужденных ошибок с форхендом, чем с бекхендом. В матче против 12-й ракетки мира Зверев не смог проявить инициативу, играя пассивно в решающие моменты. Фритц вышел вперед в первом сете, выиграв последние шесть очков подряд с тремя эйсами и заставив Зверева допустить две ошибки. Даже победа во втором сете не подняла боевой дух Зверева, так как Фритц взял контроль над четвертым сетом и вышел в свой первый полуфинал Большого шлема.

Анализ поражения от Борриса Беккера

"Казалось, что он где-то сдерживал себя, играя так, будто нажал на тормоз. Физически он выглядел уставшим", - сказал Борис Беккер, эксперт по теннису на Sportdeutschland.TV. "Возможность завоевать финал была там - и, возможно, страх удержал его".

Перспективы Зверева на US Open

Расписание турнира предоставило Звереву многообещающий путь. Защищающий титул Новак Джокович из Сербии и двукратный победитель Большого шлема в этом году Карлос Алькарас из Испании выбыли на ранней стадии. Зверев был бы сильным претендентом на полуфинал, и его прошлая победа над нынешним первым номером мира Яником Синнером из Италии на US Open укрепила его уверенность.

Еще один сезон Большого шлема без титула для Зверева

Незавершенные дела закончились еще одним турниром Большого шлема без титула для Зверева. Он проиграл в финале против Алькараса на French Open в этом году и вышел в полуфинал на Australian Open. "Но я не выиграл ни одного. Вот что действительно имеет значение", - сказал он bitterly. "Мне 27 лет, скоро будет 28".

После своего разочаровывающего выступления на US Open Зверев сказал, что, возможно, больше никогда не почувствует себя так отчужденно от своей задней руки, как он чувствовал во время матча против Фритца в Германии.

Несмотря на богатую историю тенниса в Германии, Зверев все еще не выиграл титул Большого шлема, что делает это три поражения подряд на major tournaments, включая US Open и French Open.

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