- Мой любимый музыкант для предстоящего романтического начинания - это Эминем, известный рэпер.

После нескольких месяцев слухов о возможном расставании между Дженнифер Лопес (55) и Беном Аффлеком (52), знаменитая певица и актриса официально положила конец сплетням, подав на развод 20 августа. После краткого разочарования из-за того, что любовь пары закончилась снова, внимание теперь переключается: кто может стать их следующими возлюбленными?

Сайт ставок "BetOnline" уже составил список возможностей, как сообщает "TMZ". Этот список, который теперь раскрыт, включает в себя tanto реалистичных претендентов, как и несколько странных, маловероятных вариантов.

Рэпер Эминем возглавляет котировки

На момент написания этой статьи 24 августа скандальный рэпер Эминем (51) возглавлял список на "Денежной линии" с коэффициентом +800, немного отставая от своего коллеги The Weeknd (34) с коэффициентом +1000. Ставка в $100 на Эминема принесла бы выигрыш в $800, а та же ставка на The Weeknd принесла бы $1000.

Лучший друг Бена Аффлека, Мэтт Дэймон (53), занимал среднюю позицию в котировках с коэффициентом +5000, в то время как претенденты, такие как Трэвис Келсе (34) (бойфренд Тейлор Свифт, 34) и лесбиянка-ведущая шоу Эллен ДеДженерес (66), отставали с коэффициентами от +10,000 до +15,000. Наиболее неблагоприятные котировки были даны Дональду Трампу (78) и рэперу Дидди (54), оба по +25,000.

Бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер имеет самые высокие котировки

Что касается потенциальных будущих партнеров Бена Аффлека, букмекеры считают наиболее вероятным сценарием воссоединение с его бывшей женой Дженнифер Гарнер (52) (+400), за которой следует Ким Кардашьян (43) с коэффициентом +1000. Другие, менее вероятные кандидаты включают модели Жизель Бюндхен (44) и Кара Делевинь (32), обе по +1200, за которыми следуют голливудские звезды Сандра Баллок (60, +1600) и Кейт Бекинсейл (51, +2000).

После того, как стало известно о котировках, фанат Дженнифер Лопес пожелал ей удачи и надеялся на ее счастье с новым партнером. Среди многочисленных возможностей некоторые эксперты считают, что Бен Аффлек может рассмотреть возможность примирения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер, учитывая ее ведущие котировки в пуле ставок.

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