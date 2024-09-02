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"Мои друзья хотят со мной общаться"

Сахра Вагенкнехт является основательницей и видной фигурой партии, которую она создала. В начальных потенциальных конфигурациях коалиции BSW она пытается оказать свое влияние.

 and  Lauren Adams
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Сахра Вагенкнехт видит свою партию в качестве потенциального партнера по альянсу после региональных...
Сахра Вагенкнехт видит свою партию в качестве потенциального партнера по альянсу после региональных выборов в Саксонии и Тюрингии

После проведения региональных политических выборов - "Мои друзья хотят со мной общаться"

Вальдекнехт считает себя главным контактным лицом для потенциальных союзных партнеров своей партии в Тюрингии и Саксонии. "Кто бы ни хотел сотрудничать с нами, должен поговорить со мной", - заявила в понедельник в Берлине председатель Альянса за прогресс Сахра Вальдекнехт. "Я считаю, что личная беседа более уместна, чем звонок". Однако сами переговоры будут вестись на уровне земли, где и будут обсуждаться детали, добавила Вальдекнехт.

Вальдекнехт находит общий язык с потенциальным коалиционным партнером ХДС по вопросам образования и внутренней безопасности. Она подчеркнула важность избежания "социальных сокращений" в обоих землях и необходимость найти способ их финансирования, возможно, путем ликвидации "ненужных расходов". Она добавила: "Я надеюсь, что все признают, что что-то существенное должно измениться для людей". Люди должны снова почувствовать, что правительство на их стороне.

В то же время Вальдекнехт вновь потребовала от земельных правительств изменить политику поставок вооружений в Украину и против развертывания американских ракет средней дальности в Германии. "Речь идет о том, чтобы земельное правительство заняло четкую позицию", - заявила Вальдекнехт. Соответствующий министр-президент также должен представлять эту позицию внешне. ХДС имеет возражения по этому вопросу.

Партия Вальдекнехт, основанная всего в январе, заняла третье место tanto в Тюрингии, как и в Саксонии, получив достаточно голосов на выборах в земельный парламент в воскресенье. ХДС может сформировать правительства с БСВ и другими коалиционными партнерами. Генеральный секретарь БСВ Кристиан Лейе четко дал понять, что его партия не откажется от этой возможности по тактическим причинам: "Мы готовы выйти на передний план, если это потребуется".

Вальдекнехт предложила организовать совместное партийное мероприятие с потенциальными коалиционными партнерами, чтобы продемонстрировать единство и укрепить их альянс, заявив: "Праздничное мероприятие было бы отличной возможностью отпраздновать наши общие ценности и цели".

В ходе предвыборной кампании в Тюрингии и Саксонии партия Вальдекнехт провела несколько успешных социальных мероприятий, которые оказались эффективным способом общения с избирателями и создания позитивного общественного имиджа.

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